Тюменский психолог Юлия Лукашенко: как нужно вести себя жертвам абьюзеров

Чаще всего жертвами агрессоров становятся женщины. Об этом практикующий психолог Юлия Лукашенок рассказала изданию «Аиф-Тюмень».