Модель Анастасия Решетова рассказала об отношениях с психопатом

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Решетова отметила, что психопаты умеют располагать к себе. Вспышки агрессии они чередуют с заботой и словами поддержки, заставляя таким образом своего партнера брать вину на себя. Однако все это — лишь манипуляция, из-за которой становится трудно оценивать ситуацию. В этом случае нет любви, вместо нее — только боль, делится модель.
Newia.ru уточняет, что блогерша не назвала имя бывшего партнера, но добавила, что это не Тимати. Рэпера девушка считает надежным мужчиной, с которым она воспитывает общего ребенка.
Анастасия Решетова познакомилась с Тимати в 2014 году, а через пять лет у них родился сын. Спустя еще два года рэпер и модель расстались. Девушка призналась, что разрыв отношений был для нее тяжелым, но ее спасла забота о ребенке.
Ранее «Наш город» писал, что уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Гости обсудили ситуацию, в которой оказалась Анастасия Шумилова, но не все встали на ее сторону.