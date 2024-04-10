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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Модель Анастасия Решетова призналась, что жила с психопатом

Модель Анастасия Решетова рассказала об отношениях с психопатом

10 апреля 2024, 07:15
Фото: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / ВКонтакте

Модель Анастасия Решетова призналась, что жила с психопатом

Экс-возлюбленная рэпера Тимати поделилась, что состояла в отношениях с абьюзером. Пережить это ей помогли сеансы психотерапии.

Решетова отметила, что психопаты умеют располагать к себе. Вспышки агрессии они чередуют с заботой и словами поддержки, заставляя таким образом своего партнера брать вину на себя. Однако все это — лишь манипуляция, из-за которой становится трудно оценивать ситуацию. В этом случае нет любви, вместо нее — только боль, делится модель.

Newia.ru уточняет, что блогерша не назвала имя бывшего партнера, но добавила, что это не Тимати. Рэпера девушка считает надежным мужчиной, с которым она воспитывает общего ребенка.

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Анастасия Решетова познакомилась с Тимати в 2014 году, а через пять лет у них родился сын. Спустя еще два года рэпер и модель расстались. Девушка призналась, что разрыв отношений был для нее тяжелым, но ее спасла забота о ребенке.

Ранее «Наш город» писал, что уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Гости обсудили ситуацию, в которой оказалась Анастасия Шумилова, но не все встали на ее сторону.

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