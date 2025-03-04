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Posted 4 марта, 06:53

Published 4 марта, 06:53

Modified 4 марта, 06:56

Updated 4 марта, 06:56

На СВО погиб политик и основатель школы каратэ в Тюмени

Патриот и герой: на СВО погиб основатель школы каратэ в Тюмени

4 марта 2025, 06:53
Фото: 1MI.

На СВО погиб политик и основатель школы каратэ в Тюмени

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Бойцы СВО
В Тюменской области прошли церемония прощания и похороны с погибшим в зоне специальной военной операции членом партии «Справедливая Россия — за правду», основателем тюменской региональной Общественной организации «Каратэ Кёкусин Кайкан» Виталием Сузиным.

Как сообщили однопартийцы 53-летнего военного, смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания. Участие в спецоперации он принимал с 2024 года.

Виталий Сузин был хорошо известен в Боровском и в Тюменской области как популяризатор спорта, общественный деятель, человек с активной гражданской позицией и предприниматель. Он являлся учредителем и руководителем региональной общественной организации «Каратэ Кёкусин Кайкан» с 2012 года.

Фото: ВК Виталий Сузин

До этого времени служил в силовых и правоохранительных подразделениях Таможенных органов РФ на разных должностях на протяжении 12 лет. Имел звание подполковника таможенной службы. Также работал в АО «Запсибгазпром» и дочерних обществах компании в течение 10 лет.

В 2020 году был кандидатом в депутаты на выборах в думу Тюменского муниципального района IV созыва. Являлся членом партии «Справедливая Россия — за правду».

«Виталий Викторович был опытным управленцем, занимался предпринимательской деятельностью, был человеком с активной гражданской позицией, популяризовал здоровый образ жизни», — вспоминают однопартийцы погибшего.

Тюменцы также отзываются о погибшем общественнике с теплотой.

«Царство Небесное! Гордость за таких земляков! Настоящий патриот своей страны и герой», — отмечают горожане.

У Виталия Сузина остались супруга и четверо детей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области похоронили погибшего на СВО стрелка-помощника гранатометчика мотострелковой роты из Вагайского района Халила Юнусова. Боец погиб за месяц до своего 23-летия.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бойцы СВО
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