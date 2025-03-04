Патриот и герой: на СВО погиб основатель школы каратэ в Тюмени

Виталий Сузин был хорошо известен в Боровском и в Тюменской области как популяризатор спорта, общественный деятель, человек с активной гражданской позицией и предприниматель. Он являлся учредителем и руководителем региональной общественной организации «Каратэ Кёкусин Кайкан» с 2012 года.