Патриот и герой: на СВО погиб основатель школы каратэ в Тюмени

Posted 4 марта, 06:53
Published 4 марта, 06:53
Modified 4 марта, 06:56
Updated 4 марта, 06:56
Как сообщили однопартийцы 53-летнего военного, смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания. Участие в спецоперации он принимал с 2024 года.
Виталий Сузин был хорошо известен в Боровском и в Тюменской области как популяризатор спорта, общественный деятель, человек с активной гражданской позицией и предприниматель. Он являлся учредителем и руководителем региональной общественной организации «Каратэ Кёкусин Кайкан» с 2012 года.
До этого времени служил в силовых и правоохранительных подразделениях Таможенных органов РФ на разных должностях на протяжении 12 лет. Имел звание подполковника таможенной службы. Также работал в АО «Запсибгазпром» и дочерних обществах компании в течение 10 лет.
В 2020 году был кандидатом в депутаты на выборах в думу Тюменского муниципального района IV созыва. Являлся членом партии «Справедливая Россия — за правду».
«Виталий Викторович был опытным управленцем, занимался предпринимательской деятельностью, был человеком с активной гражданской позицией, популяризовал здоровый образ жизни», — вспоминают однопартийцы погибшего.
Тюменцы также отзываются о погибшем общественнике с теплотой.
«Царство Небесное! Гордость за таких земляков! Настоящий патриот своей страны и герой», — отмечают горожане.
У Виталия Сузина остались супруга и четверо детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области похоронили погибшего на СВО стрелка-помощника гранатометчика мотострелковой роты из Вагайского района Халила Юнусова. Боец погиб за месяц до своего 23-летия.