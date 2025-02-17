Украинск и Курск. В Тюменской области похоронили двух погибших земляков — бойцов СВО

Posted 17 февраля, 12:45
Published 17 февраля, 12:45
Modified 17 февраля, 14:32
Updated 17 февраля, 14:32
В Вагайском районе Тюменской области состоялась церемония прощания с погибшими военнослужащими Сабаром Аминовым и 22-летним Халилом Юнусовым.
Халил Юнусов родился в ХМАО-Югре, в поселке Излучинск Нижневартовского района. Служил в рядах Вооруженных Сил России в Хабаровском крае, уволился в звании рядового, в специальности «Мотострелок-наводчик». После армии работал на центральной трубной базе в Нижневартовске.
В начале августа 2024 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен на территорию Донецкой Народной Республики в качестве стрелка-помощника гранатометчика мотострелковой роты.
«Проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, верной присяге, братьям по оружию, погиб в ходе выполнения боевой задачи по освобождению населенного пункта Украинск, Донецкой Народной Республики в ходе проведения специальной военной операции 11.11.2024 года», — написано в информационной группе администрации Вагайского района.
Военнослужащий не дожил всего месяц до своего 23-летия. Прощание с бойцом состоялось в деревне Кобякская Вагайского района.
16 февраля в Вагайском районе прошла панихида по младшему сержанту, заместителю командира взвода, 26-летнему Сабару Аминову.
Служащий родился в селе Усть-Ишим Омской области, в 2000 году его семья переехала в поселок Курья Тюменской области. До 9 класса обучался в Курьинской школе, а после — в Тобольском многопрофильном техникуме по специальности тракторист.
С 2017 по 2019 годы проходил срочную и контрактную службу в ВС РФ в Московской области, после чего вернулся в свой поселок. Летом 2023 года подписал контракт с Минобороны, был направлен в воздушно-десантные войска на территории Украины.
В октябре 2023 года с тяжелым ранением лежал в госпитале, в апреле 2024 года был награжден медалью «За отвагу». 18 января 2025 года ушел на боевое задание, а 31 января погиб в Курской области во время выполнения боевой задачи.
Траурный митинг состоялся в поселке Курья. Бойца проводили в последний путь с полным воинским почестями.
Ранее в Тюменском районе простились с 19-летним военнослужащим Тимуром Макаровым, который не дожил до своего 20-летия месяц.