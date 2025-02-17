nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 12:45

Published 17 февраля, 12:45

Modified 17 февраля, 14:32

Updated 17 февраля, 14:32

В Тюменской области попрощались с двумя бойцами СВО из Вагайского района

Украинск и Курск. В Тюменской области похоронили двух погибших земляков — бойцов СВО

17 февраля 2025, 12:45
Фото: 1MI.

В Тюменской области попрощались с двумя бойцами СВО из Вагайского района

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне проведения специальной-военной операции погибли два жителя Вагайского района Тюменской области. Одному из бойцов через месяц должно было исполниться 23 года. Второму было 26 лет.

В Вагайском районе Тюменской области состоялась церемония прощания с погибшими военнослужащими Сабаром Аминовым и 22-летним Халилом Юнусовым.

Халил Юнусов родился в ХМАО-Югре, в поселке Излучинск Нижневартовского района. Служил в рядах Вооруженных Сил России в Хабаровском крае, уволился в звании рядового, в специальности «Мотострелок-наводчик». После армии работал на центральной трубной базе в Нижневартовске.

Халил Юнусов

Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

В начале августа 2024 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен на территорию Донецкой Народной Республики в качестве стрелка-помощника гранатометчика мотострелковой роты.

«Проявив мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики, верной присяге, братьям по оружию, погиб в ходе выполнения боевой задачи по освобождению населенного пункта Украинск, Донецкой Народной Республики в ходе проведения специальной военной операции 11.11.2024 года», — написано в информационной группе администрации Вагайского района.

Военнослужащий не дожил всего месяц до своего 23-летия. Прощание с бойцом состоялось в деревне Кобякская Вагайского района.

Тюменцам объяснили почему блокируют банковские счета участников СВО
Узнать подробнее

Сабар Аминов

Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

16 февраля в Вагайском районе прошла панихида по младшему сержанту, заместителю командира взвода, 26-летнему Сабару Аминову.

Служащий родился в селе Усть-Ишим Омской области, в 2000 году его семья переехала в поселок Курья Тюменской области. До 9 класса обучался в Курьинской школе, а после — в Тобольском многопрофильном техникуме по специальности тракторист.

С 2017 по 2019 годы проходил срочную и контрактную службу в ВС РФ в Московской области, после чего вернулся в свой поселок. Летом 2023 года подписал контракт с Минобороны, был направлен в воздушно-десантные войска на территории Украины.

В октябре 2023 года с тяжелым ранением лежал в госпитале, в апреле 2024 года был награжден медалью «За отвагу». 18 января 2025 года ушел на боевое задание, а 31 января погиб в Курской области во время выполнения боевой задачи.

Траурный митинг состоялся в поселке Курья. Бойца проводили в последний путь с полным воинским почестями.

Тюменский блогер оживил с помощью нейросети обрушение моста через Туру
Узнать подробнее

Ранее в Тюменском районе простились с 19-летним военнослужащим Тимуром Макаровым, который не дожил до своего 20-летия месяц.

Читайте также:
На ключевом направлении СВО погиб командир роты из Тюменской области «Надежный друг и наставник»«Не верь, пока не увидишь тело»: тюменка опознала погибшего мужа лишь по парной татуБывший возлюбленный тюменки Алены Водонаевой погиб на СВО
#Ксения Мальчева#Тюменская область#Вагайский район#Погибшие#Военнослужащие#Министерство Обороны#Донецкая народная республика#СВО#Бойцы СВО#Специальная военная операция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика