Губернатор Ямала обсудил актуальные вопросы с бойцами СВО и их семьями

Он уточнил, что на Ямале уже ведется такая работа. Так, в регионе улицы называют именами бойцов, им посвящают памятники и мемориальные доски. А в 2024 году в рамках регионального фестиваля YAM(URAL)AL появилось восемь патриотических муралов. В Год защитников Отечества в России и Год героев на Ямале они появятся в каждом городе.