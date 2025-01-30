Губернатор Ямала обсудил актуальные вопросы с бойцами СВО и их семьями

Posted 30 января, 11:30
Published 30 января, 11:30
Modified 30 января, 11:32
Updated 30 января, 11:32
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с участниками СВО, которые сейчас находятся в отпуске, и их семьями обсудил меры поддержки, внедрение новой кадровой программы для ветеранов «Герои Ямала» и другие актуальные вопросы.
В регионе предусмотрено около 60 мер поддержки для защитников и их родных. Супруга военного Зульфия Халлиулина отметила актуальность бесплатной смены шин по сертификату. Дмитрий Артюхов уточнил, что акция продолжится, поддержка будет сохранена и в этом году. С 2023 года этой услугой уже воспользовались более двух тысяч раз.
Для сохранения памяти ямальцев, погибших при выполнении боевых задач, женщина предложила присваивать их имена спортивным турнирам и соревнованиям, которые организуют в округе. Кроме того, она акцентировала внимание на необходимости отразить подвиг бойцов в сюжетах муралов. Дмитрий Артюхов одобрил обе идеи.
Он уточнил, что на Ямале уже ведется такая работа. Так, в регионе улицы называют именами бойцов, им посвящают памятники и мемориальные доски. А в 2024 году в рамках регионального фестиваля YAM(URAL)AL появилось восемь патриотических муралов. В Год защитников Отечества в России и Год героев на Ямале они появятся в каждом городе.
Рамис Халиуллин спросил, как быть ямальцам, которые хотят поучаствовать в новой региональной кадровой программе «Герои Ямала», но сейчас находятся на передовой. Глава округа уточнил, что прием заявок начнется 23 февраля.
Всех, кто интересуется, я прошу принимать участие. Прошедшие отбор демобилизованные смогут начать обучение, действующие военнослужащие будут зачислены в резерв и по мере возможности приступят к учебе после демобилизации вместе с новым потоком. За ними будут зарезервированы места. Участие в программе показывает желание военнослужащих продолжить служение Отечеству на гражданке, и мы это должны поддержать, — сказал он.
Кроме того, Халиуллины интересовались покупкой жилья за счет Арктической ипотеки. Губернатор ЯНАО заверил, что управление жилполитики администрации Салехарда поможет супругам с подбором недвижимости и познакомит с застройщиками.
Александр Еперин выразил благодарность за помощь с гуманитарным обеспечением и положительно оценил сертификаты на подготовку детей к школе. В этом году семья бойца получила 15 тысяч рублей на школьные принадлежности. Дмитрий Артюхов сообщил, что эта мера поддержки будет сохранена. Идею расширить круг получателей меры для детей из многодетных семей предложила прошлым летом супруга защитника Екатерина Назарова. Сертификаты получили более 27 тысяч школьников.
Простые идеи вроде сертификата на смену колес или покупку школьных принадлежностей сегодня хорошо себя зарекомендовали и востребованы. Обязательно сохраним эти меры для семей наших защитников, — пообещал губернатор Ямала.
Накануне из-за пожара по улице Дружинина участник спецоперации Денис Васенин и его семья лишились жилья и имущества. Дмитрий Артюхов поручил главе Салехарда Алексею Титовскому лично проконтролировать решение всех вопросов по этой теме.
А боец СВО Виталий Кондыгин поделился, что раньше работал в окружной больнице медбратом, а на передовой помогает спасать жизни. Он служит в батальоне «Кедр», и для выполнения боевых задач военным нужны беспилотники. Губернатор пообещал помочь с решением вопроса.
Напомним, в январе Дмитрий Артюхов передал в зону СВО крупную партию техники, в числе которой — первые дроны «Кречет», собранные в регионе. На Ямале запустят массовое производство БПЛА.