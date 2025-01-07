Губернатор Моор поздравил тюменцев с Рождеством

Posted 7 января, 04:01
Published 7 января, 04:01
Modified 7 января, 04:03
Updated 7 января, 04:03
«Дорогие земляки, поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и уют. И в вашем доме всегда царят любовь и гармония, а каждый новый день дарит только положительные эмоции», — говорится в сообщении.
Александр Моор также пожелал тюменцам мира, здоровья, счастья и исполнения заветных желаний.
«Наш Город» напомнил тюменцам, как можно тепло и душевно отпраздновать Рождество. Кроме домашних посиделок и игр в кругу семьи, можно сходить в кино или театр, а после обильных снегопадов волшебной станет поездка за город. Тюмень, с её уникальным сочетанием традиций и современных развлечений, в этот светлый праздник предлагает множество вариантов, как сделать этот день особенным.