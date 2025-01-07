Губернатор Моор поздравил тюменцев с Рождеством

«Наш Город» напомнил тюменцам, как можно тепло и душевно отпраздновать Рождество. Кроме домашних посиделок и игр в кругу семьи, можно сходить в кино или театр, а после обильных снегопадов волшебной станет поездка за город. Тюмень, с её уникальным сочетанием традиций и современных развлечений, в этот светлый праздник предлагает множество вариантов, как сделать этот день особенным.