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Posted 7 января, 04:01

Published 7 января, 04:01

Modified 7 января, 04:03

Updated 7 января, 04:03

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Рождеством

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Рождеством

7 января 2025, 04:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Рождество
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. В своем официальном телеграм-канале глава области пожелал тюменцам тепла и гармонии.
«Дорогие земляки, поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и уют. И в вашем доме всегда царят любовь и гармония, а каждый новый день дарит только положительные эмоции», — говорится в сообщении.
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Александр Моор также пожелал тюменцам мира, здоровья, счастья и исполнения заветных желаний.

«Наш Город» напомнил тюменцам, как можно тепло и душевно отпраздновать Рождество. Кроме домашних посиделок и игр в кругу семьи, можно сходить в кино или театр, а после обильных снегопадов волшебной станет поездка за город. Тюмень, с её уникальным сочетанием традиций и современных развлечений, в этот светлый праздник предлагает множество вариантов, как сделать этот день особенным.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Праздники#Рождество
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