Светлый праздник Рождества: что можно и что нельзя по традиции делать в этот день

Рождество в Тюменской области — это не только религиозный праздник, но и важная часть культурной и социальной жизни региона. Традиции, связанные с этим праздником, пронизывают всю область, начиная с рождественских служб в храмах и заканчивая народными гуляньями на улицах городов и сел. В ночь Рождества, а также в ночь перед Рождеством, Тюменская область становится особым местом, где радость, вера и общение создают неповторимую атмосферу праздника. В 2025 году рождественские традиции будут продолжать развиваться, и, возможно, мы увидим новые формы празднования, такие как Рождество онлайн, которые помогут объединить всех в этот важный день.