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Posted 5 января, 11:57

Published 5 января, 11:57

Modified 5 января, 11:59

Updated 5 января, 11:59

Как пройдут праздничные богослужения в Рождество в Тюмени

Как пройдут праздничные богослужения в Рождество в Тюмени

5 января 2025, 11:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Рождество
Тысячи православных жителей Тюмени отметят в предстоящий вторник Рождество. Праздничные богослужения состоятся во всех храмах областной столицы. Где и когда пройдут праздничные богослужения 7 января — в материале «Нашего Города».

Знаменский кафедральный собор (Семакова, 13)

0:00 — Ночная Рождественская Литургия.

6:30 — Ранняя Рождественская Литургия.

9:00 — Поздняя Рождественская Литургия.

17:00 — Рождественское Богослужение.

Свято-Троицкий мужской монастырь (Коммунистическая, 10)

23:40 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия.

16:30 — Вечернее богослужение

Храм святого Архангела Михаила (Ленина, 22)

0:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия,

17:00 — праздничное богослужение.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (Широтная, 83б)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

08:00 — Поздняя Божественная литургия.

16:00 — вечернее богослужение.

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Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» (50 лет Октября, 53а/1​)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия.

Храм всех Святых (Свердлова, 29)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия.

Вознесенско-Георгиевский храм (Береговая, 77)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия.

17:00 — вечернее богослужение.

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Ранее «Наш Город» писал, что по Тюмени в Рождественскую ночь будут курсировать бесплатные автобусы. АО «ТПАТП № 1» запустит четыре больших автобуса для развозки православных горожан после праздничных церковных служб.

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