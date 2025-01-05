Как пройдут праздничные богослужения в Рождество в Тюмени

Posted 5 января, 11:57
Published 5 января, 11:57
Modified 5 января, 11:59
Updated 5 января, 11:59
0:00 — Ночная Рождественская Литургия.
6:30 — Ранняя Рождественская Литургия.
9:00 — Поздняя Рождественская Литургия.
17:00 — Рождественское Богослужение.
23:40 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия.
16:30 — Вечернее богослужение
0:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия,
17:00 — праздничное богослужение.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
08:00 — Поздняя Божественная литургия.
16:00 — вечернее богослужение.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия.
17:00 — вечернее богослужение.
Ранее «Наш Город» писал, что по Тюмени в Рождественскую ночь будут курсировать бесплатные автобусы. АО «ТПАТП № 1» запустит четыре больших автобуса для развозки православных горожан после праздничных церковных служб.