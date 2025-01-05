Как пройдут праздничные богослужения в Рождество в Тюмени

Сюжет Рождество

Тысячи православных жителей Тюмени отметят в предстоящий вторник Рождество. Праздничные богослужения состоятся во всех храмах областной столицы. Где и когда пройдут праздничные богослужения 7 января — в материале «Нашего Города».