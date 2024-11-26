Тревожный звоночек. Спрос на психологов в Тюмени вырос в 9 раз

Posted 26 ноября, 10:40
Published 26 ноября, 10:40
Modified 26 ноября, 11:34
Updated 26 ноября, 11:34
Как сообщает портал URA.RU, в среднем число вакансий возросло до 107, для сравнения в прошлом году открытых предложений было только 11, ри этом потребность в рабочих местах намного выше: на одно предложение приходится 45,7 резюме. Связано это с тем, что педагоги — психологи остаются не самой актуальной и высокооплачиваемой профессией.
Связывают такой прирост аналитики со слишком низкой зарплатой на должности, в среднем психологи получают по 20-25 тысяч рублей, касается это как детских, так и взрослых.