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Posted 26 ноября, 10:40

Published 26 ноября, 10:40

Modified 26 ноября, 11:34

Updated 26 ноября, 11:34

Спрос на психологов в Тюмени вырос в 9 раз

Тревожный звоночек. Спрос на психологов в Тюмени вырос в 9 раз

26 ноября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney.

Спрос на психологов в Тюмени вырос в 9 раз

В Тюмени начался самый настоящий ажиотаж на квалифицированных психологов. Количество вакансий в регионе увеличилось сразу в 9 раз.

Как сообщает портал URA.RU, в среднем число вакансий возросло до 107, для сравнения в прошлом году открытых предложений было только 11, ри этом потребность в рабочих местах намного выше: на одно предложение приходится 45,7 резюме. Связано это с тем, что педагоги — психологи остаются не самой актуальной и высокооплачиваемой профессией.

Связывают такой прирост аналитики со слишком низкой зарплатой на должности, в среднем психологи получают по 20-25 тысяч рублей, касается это как детских, так и взрослых.

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Ранее сообщалось о том, что тюменские врачи спасли жизнь пациенту, пересадив сердце.

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#Александр Смирнов#Общество#Врачи#Новости тюмени#Работа
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