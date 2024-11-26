Тревожный звоночек. Спрос на психологов в Тюмени вырос в 9 раз

Как сообщает портал URA.RU, в среднем число вакансий возросло до 107, для сравнения в прошлом году открытых предложений было только 11, ри этом потребность в рабочих местах намного выше: на одно предложение приходится 45,7 резюме. Связано это с тем, что педагоги — психологи остаются не самой актуальной и высокооплачиваемой профессией.