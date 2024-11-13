Первую очередь логистического центра Ozon в Успенке подключили к электросетям

Специалисты подключили к электросетевой инфраструктуре два павильона площадью более 66 тысяч квадратных метров, ангар и три контрольно-пропускных пункта, для чего проложили две кабельные линии общей протяженностью порядка 6 километров. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии будет интеллектуальный прибор учета.