Первую очередь логистического центра Ozon в Успенке подключили к электросетям

Posted 13 ноября, 11:32
Published 13 ноября, 11:32
Modified 13 ноября, 11:34
Updated 13 ноября, 11:34
Специалисты подключили к электросетевой инфраструктуре два павильона площадью более 66 тысяч квадратных метров, ангар и три контрольно-пропускных пункта, для чего проложили две кабельные линии общей протяженностью порядка 6 километров. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии будет интеллектуальный прибор учета.
«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, чем содействуют экономическому развитию региона и улучшают качество жизни людей. Строительство распредцентра Ozon позволит создать в Тюменской области порядка 6 тысяч новых рабочих мест.