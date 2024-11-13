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Posted 13 ноября, 11:32

Published 13 ноября, 11:32

Modified 13 ноября, 11:34

Updated 13 ноября, 11:34

Первую очередь логистического центра Ozon в Успенке подключили к электросетям

Первую очередь логистического центра Ozon в Успенке подключили к электросетям

13 ноября 2024, 11:32
Фото: «Россети Тюмень».
Сюжет
Строительство
«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение первой очереди распределительного центра Ozon в селе Успенка. Для выдачи 2 МВт мощности, необходимых ритейлеру, энергетики построили две кабельные линии электропередачи. Реализация проекта обошлась почти в 100 млн рублей.

Специалисты подключили к электросетевой инфраструктуре два павильона площадью более 66 тысяч квадратных метров, ангар и три контрольно-пропускных пункта, для чего проложили две кабельные линии общей протяженностью порядка 6 километров. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии будет интеллектуальный прибор учета.

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, чем содействуют экономическому развитию региона и улучшают качество жизни людей. Строительство распредцентра Ozon позволит создать в Тюменской области порядка 6 тысяч новых рабочих мест.

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