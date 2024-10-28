Ушел по собственному. В Тюмени уволили главного энергетика трех регионов

Причины ухода при этом не раскрываются. Однако по информации из открытых источников известно, что у госслужащего зарегистрирован доход в 11 миллионов рублей за 2021 год, а также имеется недвижимости общей площадью в почти 900 квадратных метров и две единицы личного транспорта.