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Posted 28 октября, 10:15

Published 28 октября, 10:15

Modified 28 октября, 10:52

Updated 28 октября, 10:52

В Тюмени уволили главного энергетика трех регионов

Ушел по собственному. В Тюмени уволили главного энергетика трех регионов

28 октября 2024, 10:15
Фото: 1MI

В Тюмени уволили главного энергетика трех регионов

В Тюмени уволили одного из главных энергетиков в администрации. Им стал Зампредседателя региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Александр Литвяков.

Сообщается, что покинул свой пост чиновник по собственному желанию. В его обязанности при это входило контролирование энергетической комиссии, а также назначение и отслеживание тарифов на ЖКХ в ХМАО и ЯНАО.

Причины ухода при этом не раскрываются. Однако по информации из открытых источников известно, что у госслужащего зарегистрирован доход в 11 миллионов рублей за 2021 год, а также имеется недвижимости общей площадью в почти 900 квадратных метров и две единицы личного транспорта.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мошенники начали притворяться бывшим сенатором.

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