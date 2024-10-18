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Posted 18 октября, 11:01

Published 18 октября, 11:01

Modified 18 октября, 11:04

Updated 18 октября, 11:04

Светлана Иванова встретилась с представителями «Совета Надежных Отцов»

Светлана Иванова встретилась с представителями «Совета Надежных Отцов»

18 октября 2024, 11:01
Фото: Тюменская городская Дума
В школе №43 города Тюмени прошла встреча Координационного совета ТРОО «Совет Надежных Отцов».

На ней председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова, члены Координационного совета во главе с его председателем, депутатом Дмитрием Бородиным, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат областной Думы Алексей Салмин и члены Общественной молодежной палаты при городской Думе обсудили важные вопросы социальных направлений, образования, воспитания, патриотизма.

Главной темой обсуждения стали вопросы воспитания детей и молодежи, поддержка института семьи и укрепление роли отцовства в обществе. Участники подчеркнули, что семейные ценности и помощь молодым семьям имеют важнейшее значение для социального благополучия. Конституция Российской Федерации закрепляет брак как союз мужчины и женщины, а забота о детях является приоритетом государственной политики. Партия «Единая Россия» активно реализует такие проекты, как «Совет Надежных Отцов» и «Женское движение», направленные на поддержку и защиту семейных ценностей.

Светлана Владимировна представляет одно из самых крупных движений в нашей областной столице. Когда мы объединим усилия, сможем быстрее достичь общей цели — обеспечить будущее наших детей, их безопасность и комфорт, а значит, и будущее всей страны. Я искренне верю, что впереди нас ждет множество успешных проектов, — отметил председатель ТРОО Координационного совета «Совета Надежных Отцов» Дмитрий Бородин.
Мне было очень полезно побывать здесь, ведь я координатор партийного проекта «Женское движение». И будь это «Совет Надежных Отцов» или партийный проект «Крепкая семья», мы работаем над одной общей задачей — поддержкой традиционных семейных ценностей, воспитанием патриотизма и любви к Родине. Семья — это основа всего, и для нас важно продвигать идеи, направленные на укрепление демографического потенциала страны. В городской Думе работают семь многодетных отцов, они служат примером для всех тюменцев, — поделилась Светлана Иванова.

В ходе встречи Светлана Владимировна также подчеркнула значение государственных праздников, связанных с семейными ценностями. В нашей стране отмечаются День отца, День матери, День семьи, любви и верности, Международный день защиты детей и другие праздники, укрепляющие понимание важности семьи. Для России это основополагающая ценность.

#Общество#Политика#Тюмень#Тюменская область#Россия#Патриотизм#Тюменская городская Дума#Городская Дума#Праздники#Семья#День отца#Светлана Иванова
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