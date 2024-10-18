Светлана Иванова встретилась с представителями «Совета Надежных Отцов»

Главной темой обсуждения стали вопросы воспитания детей и молодежи, поддержка института семьи и укрепление роли отцовства в обществе. Участники подчеркнули, что семейные ценности и помощь молодым семьям имеют важнейшее значение для социального благополучия. Конституция Российской Федерации закрепляет брак как союз мужчины и женщины, а забота о детях является приоритетом государственной политики. Партия «Единая Россия» активно реализует такие проекты, как «Совет Надежных Отцов» и «Женское движение», направленные на поддержку и защиту семейных ценностей.