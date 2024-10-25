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Posted 25 октября, 11:38

Published 25 октября, 11:38

Modified 25 октября, 11:44

Updated 25 октября, 11:44

Тюменский бизнесмен тайно снимал голую женщину в душе

Шоу удовлетворения. Тюменский бизнесмен тайно снимал голую женщину в душе

25 октября 2024, 11:38
Фото: 1MI

Тюменский бизнесмен тайно снимал голую женщину в душе

В Тюмени один из предпринимателей решил заняться необычным увлечением. Он установил камеру и микрофон в ванной комнате и тайно снимал на видео свою малознакомую возлюбленную

Как выяснилось на суде, мужчина специально собрал скрытую камеру и микрофон, поставив их в душе, чтобы снимать обнаженную женщину. Видео он хранил на диске, но через определенное время женщина обо всем узнала.

С заявлением она пошла в полицию. Суд рассмотрел дело и признал тюменца виновным в нарушении права человека на частную жизнь.

Камеру, микрофон, а также отснятые материалы у обвиняемого изъяли, также назначив штраф в 60 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына.

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