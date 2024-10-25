Шоу удовлетворения. Тюменский бизнесмен тайно снимал голую женщину в душе

Posted 25 октября, 11:38
Published 25 октября, 11:38
Modified 25 октября, 11:44
Updated 25 октября, 11:44
Как выяснилось на суде, мужчина специально собрал скрытую камеру и микрофон, поставив их в душе, чтобы снимать обнаженную женщину. Видео он хранил на диске, но через определенное время женщина обо всем узнала.
С заявлением она пошла в полицию. Суд рассмотрел дело и признал тюменца виновным в нарушении права человека на частную жизнь.
Камеру, микрофон, а также отснятые материалы у обвиняемого изъяли, также назначив штраф в 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына.