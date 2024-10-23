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Posted 23 октября, 11:19

Published 23 октября, 11:19

Modified 23 октября, 11:25

Updated 23 октября, 11:25

На трассе под Тюменью жуткое ДТП с двумя большегрузами

На трассе под Тюменью жуткое ДТП. Трассу перекрыли для движения

23 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI

На трассе под Тюменью жуткое ДТП с двумя большегрузами

Сюжет
ДТП
Из-за крупного ДТП в Ишимском районе пришлось перекрыть одну из главных трасс. Когда ее вновь откроют для движения — неизвестно.

Как рассказали в Тюменской Госавтоинспекции, произошло ДТП в районе 578-километре федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Здесь из-за потери контроля над транспортом и нарушения правила перекрестка столкнулись грузовой УАЗ и большегруз Вольво. Оба автомобиля перевернулись и перекрыли обе стороны движения.

Водители УАЗА получил травмы груди, он доставлен в больницу. Водитель большегруза не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что Улицу Дамбовскую перекроют в Тюмени.

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