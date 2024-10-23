На трассе под Тюменью жуткое ДТП. Трассу перекрыли для движения

Как рассказали в Тюменской Госавтоинспекции, произошло ДТП в районе 578-километре федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Здесь из-за потери контроля над транспортом и нарушения правила перекрестка столкнулись грузовой УАЗ и большегруз Вольво. Оба автомобиля перевернулись и перекрыли обе стороны движения.