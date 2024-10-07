Не восстание, а выставка. Тюменцам покажут больше 50 умных роботов и машин

Posted 7 октября, 11:49
Published 7 октября, 11:49
Modified 7 октября, 11:53
Updated 7 октября, 11:53
Как рассказывают организаторы мероприятия, представят новую программу уже в конце недели, 11 октября, проработает она до 24 ноября. Посмотреть тюменцы смогут не только на умные машины и дополненную реальность, но и пообщаться с машинами, которые оснащены искусственным интеллектом и способны выполнять самые разные команды и задачи.
Например, некоторые умеют рассказывать анекдоты, другие — помогают отыскать потерявшиеся вещи, отвечают на команды и способны поддерживать диалог.