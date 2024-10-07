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Posted 7 октября, 11:49

Published 7 октября, 11:49

Modified 7 октября, 11:53

Updated 7 октября, 11:53

Тюменцам покажут больше 50 умных роботов и машин

Не восстание, а выставка. Тюменцам покажут больше 50 умных роботов и машин

7 октября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам покажут больше 50 умных роботов и машин

В Тюмени пройдет выставка роботов «РобоПарк», где посетители увидят более 50 экспонатов роботов, шоу-программы и зоны виртуальной и дополненной реальности.

Как рассказывают организаторы мероприятия, представят новую программу уже в конце недели, 11 октября, проработает она до 24 ноября. Посмотреть тюменцы смогут не только на умные машины и дополненную реальность, но и пообщаться с машинами, которые оснащены искусственным интеллектом и способны выполнять самые разные команды и задачи.

Например, некоторые умеют рассказывать анекдоты, другие — помогают отыскать потерявшиеся вещи, отвечают на команды и способны поддерживать диалог.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени квартиры продают за сто тысяч рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Роботы#Робототехника
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