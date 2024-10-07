Не восстание, а выставка. Тюменцам покажут больше 50 умных роботов и машин

Как рассказывают организаторы мероприятия, представят новую программу уже в конце недели, 11 октября, проработает она до 24 ноября. Посмотреть тюменцы смогут не только на умные машины и дополненную реальность, но и пообщаться с машинами, которые оснащены искусственным интеллектом и способны выполнять самые разные команды и задачи.