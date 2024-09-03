Главным счетоводом Тобольска станет бывший силовик

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», новую должность получил Дмитрий Павлов, который, как и градоначальник, ранее трудился в правоохранительных структурах Тюменской области, а затем ушел в чиновники. Последним местом его работы было финансовое управление департамента учета и материально-технического обеспечения Запорожской области.
Чем конкретно займется в казне Павлов, неизвестно, однако, как рассказывают инсайдеры, до этого Павлов и Вагин были знакомы и даже состояли в дружеских отношениях.
Кроме того, глава Тобольска повысил в должности замдиректора департамента имущественных отношений Тобольска Анну Мациюк.
Ранее тюменские власти раскрыли, почему работа мэра и губернатора такая дорогая.