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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Главным счетоводом Тобольска станет бывший силовик

Главным счетоводом Тобольска станет бывший силовик

3 сентября 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
Глава Тобольска Петр Вагин взял на работу еще одного бывшего коллегу. Работать он будет в Имущественной казне города.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», новую должность получил Дмитрий Павлов, который, как и градоначальник, ранее трудился в правоохранительных структурах Тюменской области, а затем ушел в чиновники. Последним местом его работы было финансовое управление департамента учета и материально-технического обеспечения Запорожской области.

Чем конкретно займется в казне Павлов, неизвестно, однако, как рассказывают инсайдеры, до этого Павлов и Вагин были знакомы и даже состояли в дружеских отношениях.

Кроме того, глава Тобольска повысил в должности замдиректора департамента имущественных отношений Тобольска Анну Мациюк.

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#Александр Смирнов#Политика#Новости тюмени#Экономическая политика
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