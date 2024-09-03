Главным счетоводом Тобольска станет бывший силовик

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», новую должность получил Дмитрий Павлов, который, как и градоначальник, ранее трудился в правоохранительных структурах Тюменской области, а затем ушел в чиновники. Последним местом его работы было финансовое управление департамента учета и материально-технического обеспечения Запорожской области.