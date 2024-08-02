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Published Сегодня, 10:03

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Представители «Страны Девелопмент» встретились с жителями тюменского ЖК «Колумб»

Представители «Страны Девелопмент» встретились с жителями тюменского ЖК «Колумб»

2 августа 2024, 10:03
Фото: «Страна Девелопмент»
В рамках встречи представителей федерального застройщика «Страна Девелопмент» и жителями ЖК «Колумб» обсуждались меры, применяемые для скорейшего решения вопроса с ЛЭП.

Еще в марте 2022 между застройщиком и АО «Россети Тюмень» было заключено соглашение, по условиям которого в течение 24 месяцев с даты оплаты аванса «Россетями» должна была быть разработана проектная документация. Свои обязательства строительная компания выполнила в срок — в апреле 2022 года аванс был оплачен. Однако на 21 апреля 2024 года (именно этот срок был указан в соглашении) «Россети» не предоставили проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Позже компания «Россети Тюмень» сообщила о том, что теперь планирует получить государственную экспертизу проектной документации до 19 августа 2024 года. Все это время застройщик пытается ускорить процесс решения наболевшего вопроса. Единственное, что предлагают в компании «Россети», — увеличить стоимость услуг более чем в три раза. При этом АО «Россети Тюмень» продолжает пользоваться деньгами, перечисленными застройщиком по соглашению.

Фото: «Страна Девелопмент»

На встрече с жителями «Колумба» представители застройщика рассказали, что проект бульвара давно утвержден и согласован. При консультировании клиентов менеджеры предупреждали, что опоры будут стоять на территории ЖК, и, как только ЛЭП будут переустроены, компания приступит к благоустройству бульвара. Согласно проекту, внутри бульвара предусмотрены зоны для игр и занятий спортом, места для отдыха и встреч с близкими.

Важно отметить, что по результатам проведенных измерений напряженности электрического поля и магнитной индукции от воздушной линии электропередачи установлено, что значения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». При проектировании и строительстве ЖК были соблюдены необходимые расстояния от ЛЭП до жилых домов.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Электроснабжение#Электроэнергия#Россети#Россети Тюмень#ГК Страна Девелопмент
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