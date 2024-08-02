Представители «Страны Девелопмент» встретились с жителями тюменского ЖК «Колумб»

Еще в марте 2022 между застройщиком и АО «Россети Тюмень» было заключено соглашение, по условиям которого в течение 24 месяцев с даты оплаты аванса «Россетями» должна была быть разработана проектная документация. Свои обязательства строительная компания выполнила в срок — в апреле 2022 года аванс был оплачен. Однако на 21 апреля 2024 года (именно этот срок был указан в соглашении) «Россети» не предоставили проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу.