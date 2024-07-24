Большая математическая мастерская ТюмГУ дала старт девяти проектам

По результатам защиты проекта были определены победители, которые получили дипломы и максимальные баллы для поступления на программы магистратуры Школы компьютерных наук: 02.04.03 «Разработка технологий Интернета вещей и больших данных» и 44.04.01 «Архитектор математического мышления». Как отметили сами участники, БММ позволила отточить навыки командной работы, получить опыт коммуникации с реальными заказчиками и контакты с потенциальными работодателями.