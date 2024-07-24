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Updated Сегодня, 05:31

Большая математическая мастерская ТюмГУ дала старт девяти проектам

Большая математическая мастерская ТюмГУ дала старт девяти проектам

24 июля 2024, 05:29
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
В ТюмГУ завершилась Большая математическая мастерская. Команды представили заказчикам цифровой образ продукта, который студентам предстоит разрабатывать дальше. В числе заказчиков выступали ТАРУ-ТОЙС, Айтек, STRUCTURA, Такси Максим, МФЦ Тюменской области, ЭНКО, АСКОН, Областная клиническая больница.

В перспективе студенты смогут монетизировать разработанную ими стратегию. Например, подать заявку на получение гранта.

После работы очной площадки Большой математической мастерской начинается самое интересное. У ее участников на руках появилась стратегия развития цифрового продукта, ценность которой подтверждена и пояснена заказчиком, — сообщил заместитель директора Школы компьютерных наук, руководитель Цифровой кафедры ТюмГУ Артем Шевляков.

По результатам защиты проекта были определены победители, которые получили дипломы и максимальные баллы для поступления на программы магистратуры Школы компьютерных наук: 02.04.03 «Разработка технологий Интернета вещей и больших данных» и 44.04.01 «Архитектор математического мышления». Как отметили сами участники, БММ позволила отточить навыки командной работы, получить опыт коммуникации с реальными заказчиками и контакты с потенциальными работодателями.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Образование#Студенты#ТюмГУ#Проекты#Работодатели#Грант#МФЦ Тюменской области#Магистратура#Коммуникация
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