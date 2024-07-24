Большая математическая мастерская ТюмГУ дала старт девяти проектам

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В перспективе студенты смогут монетизировать разработанную ими стратегию. Например, подать заявку на получение гранта.
После работы очной площадки Большой математической мастерской начинается самое интересное. У ее участников на руках появилась стратегия развития цифрового продукта, ценность которой подтверждена и пояснена заказчиком, — сообщил заместитель директора Школы компьютерных наук, руководитель Цифровой кафедры ТюмГУ Артем Шевляков.
По результатам защиты проекта были определены победители, которые получили дипломы и максимальные баллы для поступления на программы магистратуры Школы компьютерных наук: 02.04.03 «Разработка технологий Интернета вещей и больших данных» и 44.04.01 «Архитектор математического мышления». Как отметили сами участники, БММ позволила отточить навыки командной работы, получить опыт коммуникации с реальными заказчиками и контакты с потенциальными работодателями.