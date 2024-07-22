Дмитрий Артюхов оценил темпы восстановления подшефной Волновахи

Он пообщался с сотрудниками МФЦ, которые работают в новом здании с февраля. Ямал построил его с нуля за девять месяцев и оснастил «под ключ» всем необходимым. Сейчас в штате МФЦ работают шесть специалистов, которые в день принимают порядка 250 человек. В здании учреждения созданы все условия для комфортного приема заявителей: обустроена удобная зона ожидания, есть электронная очередь и кондиционер. Благоустроена прилегающая территория.