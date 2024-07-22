Дмитрий Артюхов оценил темпы восстановления подшефной Волновахи

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа в очередной раз посетил подшефный район ДНР — Волноваху. Дмитрий Артюхов осмотрел строящийся спорткомплекс «Северный характер», здание домоуправления, которое восстанавливают ямальские строители, — ранее там находились местные коммунальные службы. Также он пообщался с сотрудниками МФЦ. Это учреждение начало работать благодаря Ямалу. Регион-шеф восстановил здания, полностью их оборудовал и помог организовать трудовую деятельность по высоким стандартам.
Жители Волновахи видят ту большую работу, которую ямальские строители провели за очень короткий срок — буквально два года. Действительно, сделано многое — более 270 объектов в районе уже завершили. Какие-то из них не самые большие, но некоторые очень значимые, например, больничный городок. Вижу, что местные жители ценят нашу помощь, поменялось отношение к нам, появилось доверие. Наши строители находятся здесь постоянно. Представитель Ямала все время на связи с местными жителями и говорит о том, что теперь работа Ямала воспринимается как знак качества. Безусловно, многое еще надо сделать, и мы будем продолжать. Определили новые задачи. Одна из важнейших — восстановление жилья, — поделился Дмитрий Артюхов.
Так, на главной улице города — Ленина — строители облагородили фасады 20 многоквартирных домов. Четыре из них оформлены цветами российского триколора. Всего в Волновахском районе за два года отремонтировали 200 домов.
Губернатор ЯНАО навестил в больнице пострадавшего при недавнем обстреле города работника строительной подрядной компании. Артюхов пообщался с врачами, в том числе с ямальскими медиками, которые находятся в командировке в городе.
Рад был встретить в больнице наших ямальских врачей. Они каждый день оказывают помощь местным жителям, значительно усиливают команду волновахских медиков. Вопрос с кадрами сейчас стоит здесь очень остро, и то, что наши специалисты приезжают помогать местным жителям, очень важно, — сказал глава Ямала.
Он пообщался с сотрудниками МФЦ, которые работают в новом здании с февраля. Ямал построил его с нуля за девять месяцев и оснастил «под ключ» всем необходимым. Сейчас в штате МФЦ работают шесть специалистов, которые в день принимают порядка 250 человек. В здании учреждения созданы все условия для комфортного приема заявителей: обустроена удобная зона ожидания, есть электронная очередь и кондиционер. Благоустроена прилегающая территория.
В Волновахе ямальские специалисты ремонтируют здание домоуправления, которое серьезно пострадало от обстрелов: была разрушена крыша, кладка стен и стекла. Строители заменили окна, кровлю, наружные инженерные сети, выполнили стяжку пола, оштукатурили стены. В настоящее время монтируют вентилируемый фасад, укладывают плитку на пол и стены в санузлах, шпаклюют стены, монтируют системы отопления, водоснабжения, канализацию. В обновленном здании будут размещаться коммунальные службы.
В пресс-службе правительства ЯНАО уточнили, что восстановительные работы в Волновахском районе продолжаются. Сейчас специалисты с Ямала заняты на 20-ти объектах. Среди них — многоквартирники, школы, участки дорог, школы, дошкольные учреждения, объекты культуры и спорта. За два года регион-шеф восстановил 201 многоквартирный дом, 19 школ и 13 детских садов, здание колледжа, восемь объектов здравоохранения и другие.