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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Ученые разработали самую мощную беспроводную зарядку в истории

Безграничная энергия. Ученые разработали самую мощную беспроводную зарядку в истории

19 июля 2024, 12:20
Фото: 1MI

Ученые разработали самую мощную беспроводную зарядку в истории

Ученые продемонстрировали самую мощную беспроводную зарядку в мире. Работает она для электроавтомобилей.

Информацию о новой разработке приводит портал «Новая Хакасия», общая мощность зарядки составляет 270 киловатт. Как рассказали ученые, для телефонов беспроводные зарядки еще более-менее распространились, но им и энергии нужно гораздо меньше. Автомобильные коврики существуют, но их мало кто покупает: очень уж они слабые, что делает зарядку слишком медленной.

После серии испытаний ученые смогли обеспечить передовой зарядкой автомобиль Porsche. Для этого использовали легкие полифазные катушки диаметром менее чем в полметра. В результате получилась самая легкая в мире система зарядки в пересчете на каждый киловатт.

При этом ученые сейчас пытаются упростить и удешевить. Поскольку 270 киловатт — очень мощный заряд и его не может предложить даже стационарная зарядка.

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