Безграничная энергия. Ученые разработали самую мощную беспроводную зарядку в истории

Информацию о новой разработке приводит портал «Новая Хакасия», общая мощность зарядки составляет 270 киловатт. Как рассказали ученые, для телефонов беспроводные зарядки еще более-менее распространились, но им и энергии нужно гораздо меньше. Автомобильные коврики существуют, но их мало кто покупает: очень уж они слабые, что делает зарядку слишком медленной.