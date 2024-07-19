Безграничная энергия. Ученые разработали самую мощную беспроводную зарядку в истории

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Информацию о новой разработке приводит портал «Новая Хакасия», общая мощность зарядки составляет 270 киловатт. Как рассказали ученые, для телефонов беспроводные зарядки еще более-менее распространились, но им и энергии нужно гораздо меньше. Автомобильные коврики существуют, но их мало кто покупает: очень уж они слабые, что делает зарядку слишком медленной.
После серии испытаний ученые смогли обеспечить передовой зарядкой автомобиль Porsche. Для этого использовали легкие полифазные катушки диаметром менее чем в полметра. В результате получилась самая легкая в мире система зарядки в пересчете на каждый киловатт.
При этом ученые сейчас пытаются упростить и удешевить. Поскольку 270 киловатт — очень мощный заряд и его не может предложить даже стационарная зарядка.