Новое оборудование для измельчения веток протестировал региональный оператор Тюмени

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Всего за час работы новое устройство способно измельчить два кубометра веток диаметром до 12 сантиметров прямо на контейнерной площадке.
Щепа, которая образуется при измельчении, не только занимает меньше места и исключает проблему накопления такой растительности у баков, но и имеет большой спектр применения в хозяйстве: компостирование, производство удобрения, обогащение почвы, декоративная отсыпка тропинок. По заявкам щепу могут оставлять для нужд жителей или муниципалитетов, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Экипаж будет курсировать по населенным пунктам и обслуживать контейнерные площадки Тюменской области.
Занятость на дробилке круглогодичная — задачи для нового оборудования есть и летом, и в зимний период. Компания уже набирает в штат сотрудников для работы с техникой и обеспечит обучение новичков, — добавили в ООО «ТЭО».
Напомним, правила обращения с растительными отходами не изменились. Горожанам, садоводам и огородникам необходимо упаковывать листву и ботву в плотные пакеты или мешки, а срезанные ветки измельчать до 50 см, перевязывать и, при размещении в баках, отделять их от твердых коммунальных отходов.
Стволы, корни деревьев и пни к транспортированию регоператором не применяются. Управляющим компаниям и другим юридическим лицам необходимо организовать вывоз таких отходов с обслуживаемых территорий на полигон самостоятельно.
Соблюдение простых правил позволит избежать беспорядка на контейнерных площадках.