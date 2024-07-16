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Новое оборудование для измельчения веток протестировал региональный оператор Тюмени

Новое оборудование для измельчения веток протестировал региональный оператор Тюмени

16 июля 2024, 10:19
Фото: ТЭО
Специальную технику с мобильной дробилкой для измельчения веток на контейнерных площадках тестирует тюменский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО». Компания уже провела пробный выезд, а специалисты оценили новинку.

Всего за час работы новое устройство способно измельчить два кубометра веток диаметром до 12 сантиметров прямо на контейнерной площадке.

Щепа, которая образуется при измельчении, не только занимает меньше места и исключает проблему накопления такой растительности у баков, но и имеет большой спектр применения в хозяйстве: компостирование, производство удобрения, обогащение почвы, декоративная отсыпка тропинок. По заявкам щепу могут оставлять для нужд жителей или муниципалитетов, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ТЭО

Экипаж будет курсировать по населенным пунктам и обслуживать контейнерные площадки Тюменской области.

Занятость на дробилке круглогодичная — задачи для нового оборудования есть и летом, и в зимний период. Компания уже набирает в штат сотрудников для работы с техникой и обеспечит обучение новичков, — добавили в ООО «ТЭО».

Напомним, правила обращения с растительными отходами не изменились. Горожанам, садоводам и огородникам необходимо упаковывать листву и ботву в плотные пакеты или мешки, а срезанные ветки измельчать до 50 см, перевязывать и, при размещении в баках, отделять их от твердых коммунальных отходов.

Стволы, корни деревьев и пни к транспортированию регоператором не применяются. Управляющим компаниям и другим юридическим лицам необходимо организовать вывоз таких отходов с обслуживаемых территорий на полигон самостоятельно.

Соблюдение простых правил позволит избежать беспорядка на контейнерных площадках.

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#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Оборудование#Обучение#Отходы#Удобрения#ТЭО
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