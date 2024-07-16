Новое оборудование для измельчения веток протестировал региональный оператор Тюмени

Напомним, правила обращения с растительными отходами не изменились. Горожанам, садоводам и огородникам необходимо упаковывать листву и ботву в плотные пакеты или мешки, а срезанные ветки измельчать до 50 см, перевязывать и, при размещении в баках, отделять их от твердых коммунальных отходов.