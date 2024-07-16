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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Под Тюменью внезапно нашли поле распустившихся ромашек

Настоящее поле чудес. Под Тюменью внезапно нашли поле распустившихся ромашек

16 июля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

Под Тюменью внезапно нашли поле распустившихся ромашек

Под Тюменью местные жители внезапно обнаружили поле распустившихся ромашек. Обычно так активно в этом месте, по словам местных жителей, они не растут.

Как рассказали те, кто обнаружил поле, добраться до него не так просто. Для этого нужно знать маршрут. Им знающие люди поделились в паблике «ЧС Тюмень».

Едете из Тюмени по Червишевскому тракту примерно 35 километров. Проезжаете село Червишево и внимательно смотрите вправо. Почти сразу после населенного пункта можно увидеть эту красоту.

Отметим, что распустившиеся в таком количестве ромашки — это редкость. Однако, из-за открытого солнца они могут очень быстро завянуть, поэтому всем желающим полюбоваться или пофотографироваться советуют приезжать на место как можно скорее.

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