Настоящее поле чудес. Под Тюменью внезапно нашли поле распустившихся ромашек

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как рассказали те, кто обнаружил поле, добраться до него не так просто. Для этого нужно знать маршрут. Им знающие люди поделились в паблике «ЧС Тюмень».
Едете из Тюмени по Червишевскому тракту примерно 35 километров. Проезжаете село Червишево и внимательно смотрите вправо. Почти сразу после населенного пункта можно увидеть эту красоту.
Отметим, что распустившиеся в таком количестве ромашки — это редкость. Однако, из-за открытого солнца они могут очень быстро завянуть, поэтому всем желающим полюбоваться или пофотографироваться советуют приезжать на место как можно скорее.
Ранее сообщалось о том, какие места лучше всего выбрать тюменцам для курорта в этом году.