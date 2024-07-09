Тюменцы попросили власти о строительстве велоэстакады

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Любители активного отдыха спросила у мэра Афанасьева, когда начнется строительство отдельных трасс для двухколесного транспорта. Тюменцы пожелали, чтобы дорога была полностью отделена от автомобильной магистрали.
В мэрии региональной столицы отметили, что пока такие объекты в городе не планируют.
«Вопрос интересный, но в настоящее время программой комплексного развития транспортной инфраструктуры эти мероприятия не предусмотрены», — рассказали чиновники.
Ранее «Наш город» писал, что школьник пытался пересечь проезжую часть на велосипеде. Водитель не успел среагировать и остановиться.