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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тюменцы попросили власти о строительстве велоэстакады

Тюменцы попросили власти о строительстве велоэстакады

9 июля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюмени попросили городские власти о строительстве полноценных трасс для велосипедистов. Призыв к чиновникам горожане опубликовали в социальных сетях.

Любители активного отдыха спросила у мэра Афанасьева, когда начнется строительство отдельных трасс для двухколесного транспорта. Тюменцы пожелали, чтобы дорога была полностью отделена от автомобильной магистрали.

В мэрии региональной столицы отметили, что пока такие объекты в городе не планируют.

«Вопрос интересный, но в настоящее время программой комплексного развития транспортной инфраструктуры эти мероприятия не предусмотрены», — рассказали чиновники.

Ранее «Наш город» писал, что школьник пытался пересечь проезжую часть на велосипеде. Водитель не успел среагировать и остановиться.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Новости тюмени#Строительство дорог
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