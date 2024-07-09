Бегите от таких! Тюменцам рассказали, каких партнеров в отношениях лучше избегать

Если партнер избегает вопросов о том, какие у вас планы на совместную жизнь, хотите ли вы семью и при этом сам он на эти вопросы не отвечает, это значит, что он не видит в вас того, кто станет для него постоянным партнером. В этих отношениях тоже нет особого смысла, если вы хотите построить семью или стать с этим человеком родителями.