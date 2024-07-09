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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Тюменцам рассказали, каких партнеров в отношениях лучше избегать

Бегите от таких! Тюменцам рассказали, каких партнеров в отношениях лучше избегать

9 июля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, каких партнеров в отношениях лучше избегать

В мире отношений среди молодежи не так давно появилось понятие «Красный флаг» — это признак того, что человек вам не подходит. Таких у партнера может быть несколько, поэтому многие стараются собрать их и рассказать другим, чтобы люди не повторяли чужих ошибок.

Шесть основных признаков того, что партнера лучше сменить собрал портал «Newia.ru». Все они могут проявляться по одному, а иногда и содержаться сразу в нескольких проявлениях в одном человеке.

Неуверенность в себе

Первое, на что стоит обратить внимание, так это то, что партнер может заставлять вас загоняться и постоянно сомневаться в себе и своих способностях. Возможно, принизив вас, он пытается самоутвердиться, а иногда просто имеет тип личности, который любит унижать. В любом случае, такие отношения ни к чему хорошему не приведут.

Вы неинтересны

Здесь нужно обратиться к своему внутреннему голосу и понять, нужны ли вы своему партнеру. Здоровые отношения строятся на поддержке и заинтересованности, если этого нет со стороны вашего избранника — значит, эти отношения ни к чему не приведут. Жить с не своим человеком не получится.

Он манипулятор

Если ваш партнер пытается привязать вас к себе, давит на ваши чувства, чтобы получить нужную реакцию или начинает говорить, что вы не так хороши или не любите его — лучше сразу прекратить отношения. Мужчины и женщины манипулируют по-разному, но если подходить ко всему со свежей головой, то все уловки можно прочитать.

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На вас нет планов

Если партнер избегает вопросов о том, какие у вас планы на совместную жизнь, хотите ли вы семью и при этом сам он на эти вопросы не отвечает, это значит, что он не видит в вас того, кто станет для него постоянным партнером. В этих отношениях тоже нет особого смысла, если вы хотите построить семью или стать с этим человеком родителями.

Вы не верите

Простой момент. Нужно заглянуть внутрь себя и посмотреть на то, нужен ли вам человек, которому вы не доверяете? Многие могут обманывать себя и думать, что поводов для недоверия нет, но это первый шаг к тому, чтобы загнать себя в крайне тяжелую часть жизни.

Вас никогда не слушают

Если ваш партнер вас не слышит, значит, у вас с ним отсутствует эмоциональная связь. А в отношениях она очень важна. С течением времени отсутствие такой связи приведет к тому, что вы почувствуете одиночество. Заставить человека себя слышать, скорее всего, не получится, поэтому лучше разойтись.

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