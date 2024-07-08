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Тюменские компании стали чаще инвестировать в системы видеонаблюдения

Тюменские компании стали чаще инвестировать в системы видеонаблюдения

8 июля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Компания МТС проанализировала спрос тюменских компаний на цифровые решения, обеспечивающие безопасность предприятий. Самый высокий спрос зафиксирован на системы видеонаблюдения. Инвестиции в них со стороны бизнеса возросли в 3,5 раза за последний год.

Лидером по спросу на видеоконтроль стали промышленные предприятия Тюмени, на их долю пришлось 40% от общей выручки с начала года. На втором месте девелоперы и строительные организации с долей выручки в 30%. Третье место у ЧОПов и управляющих компаний, их доля составила 20%. Остальные 10% — выручка от ритейла.

Согласно данным аналитиков МТС, одной из причин роста затрат на установку и поддержку интеллектуального видеонаблюдения со стороны тюменского бизнеса стало повышение требований к технике безопасности персонала и перевозок, усиление контроля доступа на производственных и строительных площадках в соответствии с законодательством. При этом вырос спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию завода или новостройки. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.

В Тюмени мы фиксируем комплексный подход бизнеса к видеонаблюдению. Компании предпочитают «в одном окне» получить полный цикл сервиса — от поставки оборудования до монтажа и поддержания системы, а затем его масштабировать в контуре предприятия, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Безопасность#МТС#Промышленность#ЧОП#Видеонаблюдение#Искусственный интеллект
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