Тюменские компании стали чаще инвестировать в системы видеонаблюдения

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Лидером по спросу на видеоконтроль стали промышленные предприятия Тюмени, на их долю пришлось 40% от общей выручки с начала года. На втором месте девелоперы и строительные организации с долей выручки в 30%. Третье место у ЧОПов и управляющих компаний, их доля составила 20%. Остальные 10% — выручка от ритейла.
Согласно данным аналитиков МТС, одной из причин роста затрат на установку и поддержку интеллектуального видеонаблюдения со стороны тюменского бизнеса стало повышение требований к технике безопасности персонала и перевозок, усиление контроля доступа на производственных и строительных площадках в соответствии с законодательством. При этом вырос спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию завода или новостройки. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.
В Тюмени мы фиксируем комплексный подход бизнеса к видеонаблюдению. Компании предпочитают «в одном окне» получить полный цикл сервиса — от поставки оборудования до монтажа и поддержания системы, а затем его масштабировать в контуре предприятия, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.