Тюменские компании стали чаще инвестировать в системы видеонаблюдения

Согласно данным аналитиков МТС, одной из причин роста затрат на установку и поддержку интеллектуального видеонаблюдения со стороны тюменского бизнеса стало повышение требований к технике безопасности персонала и перевозок, усиление контроля доступа на производственных и строительных площадках в соответствии с законодательством. При этом вырос спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию завода или новостройки. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.