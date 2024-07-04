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Режим «Не беспокоить». Тюменцы стали чаще использовать виртуальных секретарей

Режим «Не беспокоить». Тюменцы стали чаще использовать виртуальных секретарей

4 июля 2024, 12:16
Фото: Диана Павленко
Реклама. ПАО «МегаФон» . erid: LjN8KJWpp
Россияне все активнее подключают себе услуги голосовых помощников: за последние полгода число пользователей виртуального ассистента Ева от МегаФона выросло на 20%, а активировать дополнительные опции стали в 20 раз чаще. Среди самых востребованных — режим «Не беспокоить».

Согласно информации, которую специалисты МегаФона получили во время изучения обезличенной статистики подключений и пользования виртуальным ассистентом, число клиентов компании, использующих виртуального ассистента Еву, выросло на 20% с начала года и достигло 11,7 млн. Статистика также показывает, что абоненты стали чаще доверять помощнику ответы на входящие вызовы: за последние полгода звонки с неизвестных номеров на 23% чаще переводили на виртуального помощника. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного такого абонента ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков.

Мужчины подключают Еву в 1,5 раза чаще женщин. Только за прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам, сообщили в МегаФоне. Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 до 50 лет. Это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от рабочих задач. Реже ею пользуются россияне старше 50 лет, а также «зумеры» моложе 20 лет. Больше всего любителей голосового помощника Ева проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Подключать помощника с расширенным функционалом Ева+ с начала года стали в 20 раз чаще. Самыми популярными услугами, доступными в платной версии Ева+, стали новые характеры секретаря (любимым персонажем абонентов оказалась Ева Тренди — модная девушка с мягким голосом, следящая за трендами и модой), а также возможность задавать персональный текст приветствия, которое робот-секретарь озвучивает звонящему. Этими опциями воспользовались по 33% абонентов.

Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «Не беспокоить». За полгода востребованность этой опции выросла в 4 раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Этот функционал работает без доплат даже в роуминге и становится особенно ценным в период отпусков.

Сегодня стала абсолютно нормальной ситуация, когда люди игнорируют звонки с незнакомых номеров. При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил ее голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет, — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Примечательно, что многие пользователи режима «Не беспокоить» активируют его на максимальный период и продлевают после его истечения: такие абоненты предпочитают общаться исключительно в мессенджерах, а все входящие звонки доверить секретарю.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Технологии#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Россия#Мегафон#Статистика#Искусственный интеллект#Исследование
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