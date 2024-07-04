Режим «Не беспокоить». Тюменцы стали чаще использовать виртуальных секретарей

Мужчины подключают Еву в 1,5 раза чаще женщин. Только за прошедшие полгода общая длительность всех звонков, которые приняла Ева, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. 24,4% всех звонков пришлись на спам, сообщили в МегаФоне. Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 до 50 лет. Это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от рабочих задач. Реже ею пользуются россияне старше 50 лет, а также «зумеры» моложе 20 лет. Больше всего любителей голосового помощника Ева проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.