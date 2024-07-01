В Тюменской области простились с погибшим участником СВО Владимиром Силиверстовым.

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Прощание с Владимиром прошло на местном кладбище. Люди пришли с цветами и венками, чтобы отдать дань памяти своему земляку. На церемонии присутствовали не только его семья и друзья, но и многие неравнодушные жители, а также представители местной администрации.
Представители администрации Ишимского района выразили свои глубокие соболезнования семье Владимира в связи с гибелью родственника в ходе специальной военной операции на Украине.
«Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — говорится в официальном сообщении администрации.