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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Тюменской области простились с погибшим участником СВО Владимиром Силиверстовым.

В Тюменской области простились с погибшим участником СВО Владимиром Силиверстовым

1 июля 2024, 14:04
Фото: 1MI
В Тюменской области простились с погибшим участником СВО Владимиром Силиверстовым.
В небольшом селе Тюменской области прошли похороны. Владимир Силиверстов, участник СВО, был предан земле в Ишимском районе Тюменской области. Он погиб в бою, выполняя важные задачи в ходе этой операции.

Прощание с Владимиром прошло на местном кладбище. Люди пришли с цветами и венками, чтобы отдать дань памяти своему земляку. На церемонии присутствовали не только его семья и друзья, но и многие неравнодушные жители, а также представители местной администрации.

Фото: Администрация Ишимского района.

Представители администрации Ишимского района выразили свои глубокие соболезнования семье Владимира в связи с гибелью родственника в ходе специальной военной операции на Украине.

«Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — говорится в официальном сообщении администрации.
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#Ольга Харина#Общество#Спецоперация#СВО#Участники СВО#Спецоперация на Украине и ее последствия
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