Лучший строящийся региональный ЖК УрФО возводят в Тюмени по программе КРТ

Объект возводится по программе КРТ. На участке 29 гектаров появится 10 многосекционных домов общей жилой площадью более 330 000 квадратных метров. На территории комплекса предусмотрены два отдельно стоящих детских сада, еще один, третий, встроенный, а также одна новая школа. Полностью проект будет завершен в 2030 году. «Европейский берег 2.0» — первый в России ЖК, который реализуется по обновленной программе КРТ.