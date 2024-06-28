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Лучший строящийся региональный ЖК УрФО возводят в Тюмени по программе КРТ

Лучший строящийся региональный ЖК УрФО возводят в Тюмени по программе КРТ

28 июня 2024, 04:24
Фото: «Страна Девелопмент»
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Жилой комплекс «Европейский берег 2.0», который возводится в заречной части Тюмени на берегу Туры, стал победителем престижной федеральной премии URBAN. Проект признан лучшим строящимся региональным ЖК комфорт-класса Уральского федерального округа. Объект возводит ГК «Страна Девелопмент».

В июне 2023 года ГК «Страна Девелопмент» приступила к реализации проекта. На забивке первой сваи присутствовала директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич. Весной этого года площадку посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

Фото: «Страна Девелопмент»

Объект возводится по программе КРТ. На участке 29 гектаров появится 10 многосекционных домов общей жилой площадью более 330 000 квадратных метров. На территории комплекса предусмотрены два отдельно стоящих детских сада, еще один, третий, встроенный, а также одна новая школа. Полностью проект будет завершен в 2030 году. «Европейский берег 2.0» — первый в России ЖК, который реализуется по обновленной программе КРТ.

Фото: «Страна Девелопмент»

С помощью реализации механизма КРТ в заречной части города на участке «Страны» вместо 153 домов без центральной канализации вырастет новый город в городе. Свыше 300 людей переедут в современное и комфортное жилье. Большая часть уже воспользовались своим правом — некоторым жителям застройщик помог купить благоустроенную квартиру, а кто-то решил не менять привычный образ жизни и переехал в частный дом.

Проектируя дома, девелопер расположил малоэтажные секции ближе к воде, а многоэтажные строения — дальше. Благодаря таким перепадам высот двор целый день наполняется естественным светом, и жителям открывается вид на набережную.

Фото: «Страна Девелопмент»

Примечательно и то, что помимо домов на участке будет благоустроен пляжный променад, прибрежный сад, пирс со смотровой, сухой фонтан, вело-колясочный маршрут и еще с десяток других полезных зон. Новая общественная зона станет продолжением уже существующей набережной около ЖК «Европейский берег». Архитекторы предусмотрели зоны для всех возрастов и интересов. ЖК «Европейский берег 2.0» стал единственным в Тюменской области победителем премии URBAN.

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