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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Тюменец изуродовал жену осколком зеркала

Будешь, как моя любовница. Тюменец изуродовал жену осколком зеркала

27 июня 2024, 15:54
Фото: 1MI

Тюменец изуродовал жену осколком зеркала

Житель Тюмени изуродовал собственную жену, чтобы сделать ее более похожей на свою одноглазую любовницу. Жила женщина с осколками стекла в лице больше 30 лет.

Информацию о травме женщины передает канал «Ural.Mash». Как выяснилось, пьяный муж еще 25 лет назад избил жену, а после ударил ее осколком зеркала по лицу, чтобы она стала похожа на его любовницу с одним глазом. Осколки в больнице женщине извлекли сразу после инцидента, но многие мелкие части остались у нее внутри, и расползались по мышцам тела.

Недавно женщина пошла к зубному с жалобами на боль. Ей сделали рентген и увидели, что несколько осколков сошло прямо до верхней челюсти. Их пришлось доставать хирургическим путем.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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