Будешь, как моя любовница. Тюменец изуродовал жену осколком зеркала

Информацию о травме женщины передает канал «Ural.Mash». Как выяснилось, пьяный муж еще 25 лет назад избил жену, а после ударил ее осколком зеркала по лицу, чтобы она стала похожа на его любовницу с одним глазом. Осколки в больнице женщине извлекли сразу после инцидента, но многие мелкие части остались у нее внутри, и расползались по мышцам тела.