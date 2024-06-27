Будешь, как моя любовница. Тюменец изуродовал жену осколком зеркала

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Информацию о травме женщины передает канал «Ural.Mash». Как выяснилось, пьяный муж еще 25 лет назад избил жену, а после ударил ее осколком зеркала по лицу, чтобы она стала похожа на его любовницу с одним глазом. Осколки в больнице женщине извлекли сразу после инцидента, но многие мелкие части остались у нее внутри, и расползались по мышцам тела.
Недавно женщина пошла к зубному с жалобами на боль. Ей сделали рентген и увидели, что несколько осколков сошло прямо до верхней челюсти. Их пришлось доставать хирургическим путем.
Ранее сообщалось о том, что у двух новорожденных в Тюменской области обнаружили смертельную ВИЧ-инфекцию.