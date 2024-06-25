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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Подзаряжаем батарейки в новом маршруте от #Кудабежать

Подзаряжаем батарейки в новом маршруте от #Кудабежать

25 июня 2024, 05:37
Фото: 1MI
Движение — это жизнь, особенно если двигаться на свежем воздухе. И легкие прочистите, и впечатления получите.

Идеально для этого подойдет веломаршрут «Электростанция И. И. Игнатова» в Тюмени. Он начинается с Затюменского экопарка. Его называют самым спортивным, так как здесь нет ни беседок, ни мангальных зон. Зато имеются площадки с тренажерами, трассы для бега и лыж и, конечно, велодорожки. Их длина более 4 км. Можно прокатиться с ветерком, заодно разглядывая живописные пейзажи. Свернув с главной трассы, встретите лесных обитателей: медведя, кабана и зайца. Это деревянные скульптуры.

Фото: 1MI

Напитав легкие кислородом в лесном массиве, крутим педали до следующего пункта нашего маршрута — электростанции И. И. Игнатова. Историческое здание идеально вписалось в современный ландшафт. Оно было построено в 1893 году купцом Иваном Игнатовым. Для тех лет это было настоящим ноу-хау. Правда, электричество подавалось только в купеческую усадьбу, контору пароходства, Ильинский монастырь и на пристань. В новом веке с появлением более масштабной электростанции старое здание забросили. Со временем оно разрушилось, пока памятник архитектуры не приобрел местный меценат. Преобразилось не только историческое здание, но и местность вокруг. Из промзоны оно превратилось в элитный жилой микрорайон. Поэтому проехать на велосипеде здесь не составит труда.

Фото: 1MI

Дорожка приведет к другой достопримечательности, которая появилась уже в наши дни. Доедете — узнаете, с «Чего начинается Родина». С людей. Это главный посыл памятника, посвященного погибшим в Чечне и Афганистане. В центре композиции — мальчик, который примеряет шинель отца. А по бокам символичные фоторамки, в которых близкие погибших могут поместить фотографии солдат. Переживать за их сохранность не стоит, это место находится под негласным надзором ветеранов Афганистана. Отсюда едем дальше к финишу — в сторону христианской церкви «Свет миру». Наконец, можно спешиться и похвалить себя. Проехали ни много ни мало почти 16,5 км.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 16,4 км
  • Время: 1 час 25 минут в среднем темпе
  • Сложность: для подготовленных велосипедистов
Видео: 1MI
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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