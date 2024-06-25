Подзаряжаем батарейки в новом маршруте от #Кудабежать

Напитав легкие кислородом в лесном массиве, крутим педали до следующего пункта нашего маршрута — электростанции И. И. Игнатова. Историческое здание идеально вписалось в современный ландшафт. Оно было построено в 1893 году купцом Иваном Игнатовым. Для тех лет это было настоящим ноу-хау. Правда, электричество подавалось только в купеческую усадьбу, контору пароходства, Ильинский монастырь и на пристань. В новом веке с появлением более масштабной электростанции старое здание забросили. Со временем оно разрушилось, пока памятник архитектуры не приобрел местный меценат. Преобразилось не только историческое здание, но и местность вокруг. Из промзоны оно превратилось в элитный жилой микрорайон. Поэтому проехать на велосипеде здесь не составит труда.