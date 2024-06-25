Настоящий военный вертолет Ми-24 в новом веломаршруте #Кудабежать в Тюмени

Лесными тропами едем дальше — в парк Пограничников. Деревьев здесь мало, зато есть военная техника. Например, настоящий военный вертолет Ми-24. На нем пилоты совершили более 140 боевых вылетов. Есть в сквере и другая военная техника, а также информационные стенды. Парк открыли в память о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, воевал в Чечне и Афганистане. Здесь маршрут заканчивается, можно задержаться и погулять по новому общественному пространству.