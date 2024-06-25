Настоящий военный вертолет Ми-24 в новом веломаршруте #Кудабежать в Тюмени

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Перед тем, как начать крутить педали, стоит задержаться в первой точке путешествия: у церкви Симеона Богоприимца. Храм интересен своей историей. До революции здесь располагался сиротский приют. Его построил местный купец Семен Трусов, он же был и попечителем детского дома, который назвал Владимирским в честь посещения Тюмени великого князя Владимира Александровича.
Здесь жили дети, чьи родители погибли или не могли прокормить своих отпрысков. В приюте ребята получали не только еду и кров, но и образование, и, что немаловажно, профессию. Вскоре купец подал прошение в думу, чтобы построить еще и домовую церковь. Так в городе появился новый храм, внутреннее убранство которого создавали московские мастера.
От архитектурной едем навстречу природной красоте. Ватутинская роща находится в экологически благополучном районе города. Здесь нет ни одного промышленного предприятия, а значит, можно вдохнуть полной грудью чистого кислорода. Несмотря на то, что роща находится в черте города, создается полное ощущение, что попадаешь в лес.
Парк назвали в честь Героя Советского Союза Николая Федоровича Ватутина. В годы войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов.
Лесными тропами едем дальше — в парк Пограничников. Деревьев здесь мало, зато есть военная техника. Например, настоящий военный вертолет Ми-24. На нем пилоты совершили более 140 боевых вылетов. Есть в сквере и другая военная техника, а также информационные стенды. Парк открыли в память о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, воевал в Чечне и Афганистане. Здесь маршрут заканчивается, можно задержаться и погулять по новому общественному пространству.