На Ямале выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Учился он по индивидуальному плану в «Газпром-классе» технического профиля. Роберт два года подряд успешно принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Этой весной из пяти предметов на интеллектуальном состязании он завоевал награды по трем: одиннадцатиклассник стал победителем по экономике и призером по русскому языку и информатике. Ямалец вошел в состав команды РФ для подготовки к участию в международной олимпиаде по информатике.