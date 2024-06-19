На Ямале выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
ЕГЭ на сто баллов сразу по трем предметам — профильной математике, физике и информатике — написал выпускник из гимназии Нового Уренгоя Роберт Яшкин.
Этот результат стал наивысшим за все время проведения ЕГЭ на Ямале. Готовясь к выпускным экзаменам, услугами репетиторов Роберт не пользовался. Получить 300 баллов на испытаниях ему помогли интерес к предмету, любовь к новым знаниям, трудолюбие и постоянная работа. Также старшеклассник рассказал, что в школе учиться легко, если педагог может интересно подать материал и держать учеников в тонусе.
Появляется азарт: что же еще скрывается за формулами, датами и так далее. У меня хорошая память — с урока брал все, главное — слушать, — делится выпускник.
Учился он по индивидуальному плану в «Газпром-классе» технического профиля. Роберт два года подряд успешно принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Этой весной из пяти предметов на интеллектуальном состязании он завоевал награды по трем: одиннадцатиклассник стал победителем по экономике и призером по русскому языку и информатике. Ямалец вошел в состав команды РФ для подготовки к участию в международной олимпиаде по информатике.
Выпускник является участником проекта «Физтех — регионам» и обладателем сертификата «ЯНАОлимп». Он проходил подготовку в олимпиадных образовательных центрах страны, а также участвовал в различных сменах. Глава округа Дмитрий Артюхов отметил, что такого результата на ЕГЭ достигают единицы ребят по всей России.
В настоящий момент обработка результатов ЕГЭ продолжается, но на Ямале уже есть 18 стобалльных результатов. Так, пять выпускников написали экзамен на высший балл по химии, два — по литературе, пять — по профильной математике, четыре — по физике и по одному — по русскому языку и информатике.
Написав ЕГЭ на максимальный результат, выпускник получает гранты от губернатора Дмитрия Артюхова на 100 тысяч рублей. Такой же суммой поощрят педагогов, успешно подготовивших ребят к экзаменам. Мера поддержки существует в округе с 2020 года.