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Ямал отмечает двухлетие шефства над Волновахским районом

Ямал отмечает двухлетие шефства над Волновахским районом

14 июня 2024, 11:46
Фото: Юлия Чудинова / АНО «Ямал-Медиа»
Силами округа восстановлено более 280 объектов.
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Ямал

Ямало-Ненецкий автономный округ взял шефство над Волновахским районом ровно два года назад. Соглашение о сотрудничестве и оказании гуманитарной помощи было подписано 14 июня 2022 года. Регион активно реализует специально разработанную программу поддержки новых территорий. Она рассчитана до 2028 года.

Сотрудничество налажено во всех сферах. Ямальские строители в муниципалитете ДНР восстановили 281 объект. В их число вошли больницы, школы, детские сады, стадион, храм, здание МФЦ и другие. 200 многоквартирных домов восстановлены досрочно. Больше тысячи волновахских подростков побывали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в рамках специальной программы «Моя Россия». Еще почти тысячу ребят Ямал отправил в оздоровительные лагеря.

В настоящее время в Волновахском районе специалисты из ЯНАО строят спорткомплекс, ремонтируют пять детских садов, четыре школы и два дома культуры. В текущем году округ впервые приступил к ремонту дорог на подшефной территории. В Волновахе установлены новые остановки и запущено движение автобусов. Там работают ямальские врачи, строители, спасатели и другие специалисты.

Главным результатом нашей работы считаю не новые объекты. Важно, что сюда возвращается мирная жизнь — домой едут сотни людей, еще недавно бежавших от обстрелов, — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В честь двухлетней годовщины глава округа дал интервью, в котором рассказал, что удалось сделать на подшефной территории с лета 2022 года.

#Общество#Ямал#Тюмень#Интервью#Врачи#Строительство#Россия#Школы#Автобусы#Спасатели#Ремонт дорог#Гуманитарная помощь#Детские сады#Спорткомплекс#Дмитрий Артюхов#Шефство
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