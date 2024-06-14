Ямал отмечает двухлетие шефства над Волновахским районом

В настоящее время в Волновахском районе специалисты из ЯНАО строят спорткомплекс, ремонтируют пять детских садов, четыре школы и два дома культуры. В текущем году округ впервые приступил к ремонту дорог на подшефной территории. В Волновахе установлены новые остановки и запущено движение автобусов. Там работают ямальские врачи, строители, спасатели и другие специалисты.