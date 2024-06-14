Интересный бартер. Тюменец предлагает обменять 100 рублей на 300 тысяч

Отметим, что купюры серии АА действительно редкие и ценятся среди нумизматов, вот только реальную стоимость банкноты такой серии могут назвать лишь опытные коллекционеры. В среднем, на рынке такая сторублевая купюра может продаваться за восемь или десять тысяч рублей. Причем имеются купюры такой серии не только сторублевого номинала, но и двухсот, пятисот, и двухтысячной ценности. При этом, чем номинал выше, тем стоимость купюры ниже.