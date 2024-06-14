Интересный бартер. Тюменец предлагает обменять 100 рублей на 300 тысяч

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Размещено объявление на сайте «Авито». Подробного описания продавец о купюре не оставил, вместо этого просто сфотографировал банкноту и подписал, что купюра редкой серии, начинающейся с букв АА. За такие 100 рублей продавец просит 300 тысяч рублей.
Отметим, что купюры серии АА действительно редкие и ценятся среди нумизматов, вот только реальную стоимость банкноты такой серии могут назвать лишь опытные коллекционеры. В среднем, на рынке такая сторублевая купюра может продаваться за восемь или десять тысяч рублей. Причем имеются купюры такой серии не только сторублевого номинала, но и двухсот, пятисот, и двухтысячной ценности. При этом, чем номинал выше, тем стоимость купюры ниже.
Ранее сообщалось о продаже пятитысячной купюры. За нее хотели получить несколько миллионов.