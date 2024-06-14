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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Тюменец предлагает обменять 100 рублей на 300 тысяч

Интересный бартер. Тюменец предлагает обменять 100 рублей на 300 тысяч

14 июня 2024, 14:35
Фото: freepik.com

Тюменец предлагает обменять 100 рублей на 300 тысяч

Предприимчивый тюменец решил солидно заработать на сторублевой купюре с редкой серией. Такие банкноты действительно попадаются нечасто, но вот оценить то, насколько они дорогие, могут только профессиональные нумизматы.

Размещено объявление на сайте «Авито». Подробного описания продавец о купюре не оставил, вместо этого просто сфотографировал банкноту и подписал, что купюра редкой серии, начинающейся с букв АА. За такие 100 рублей продавец просит 300 тысяч рублей.

Отметим, что купюры серии АА действительно редкие и ценятся среди нумизматов, вот только реальную стоимость банкноты такой серии могут назвать лишь опытные коллекционеры. В среднем, на рынке такая сторублевая купюра может продаваться за восемь или десять тысяч рублей. Причем имеются купюры такой серии не только сторублевого номинала, но и двухсот, пятисот, и двухтысячной ценности. При этом, чем номинал выше, тем стоимость купюры ниже.

Ранее сообщалось о продаже пятитысячной купюры. За нее хотели получить несколько миллионов.

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#Александр Смирнов#Общество#Деньги#Новости тюмени#Монеты#Коллекции#Коллекционеры#Нумизматика
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