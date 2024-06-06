«Росводоканал Тюмень» стал партнером отрядов мэра

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как и 25 лет назад ребята занимаются очень важным делом, а кто-то определяется с профессиональным выбором. С каждым городом трудовое движение растет. Если в первые годы в трудовых отрядах за лето успевали поработать 400 школьников, то в этом году будет трудоустроено 5000 человек, а за весь год успеют поработать 11 тысяч подростков, — отметил временно исполняющий обязанности главы города Петр Вагин.
На протяжении шести лет «Росводоканал Тюмень» является социальным партнером отрядов главы города. Предприятие обеспечивает школьников яркой униформой, по которой горожане издалека узнают «муравьев».
Очень важно, чтобы рабочая одежда была красивой и удобной. Мы уделяем особое внимание средствам индивидуальной защиты наших сотрудников и с удовольствием поддерживаем отряды мэра. Будем рады, если кто-то из сегодняшних бойцов через несколько лет вольется в наш дружный коллектив, — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
В этом году бойцы отряда главы города будут помогать в озеленении Тюмени, работать на пришкольных и спортивных площадках, в библиотеках, а также различных предприятиях и организациях города. В Тюменском водоканале помощниками делопроизводителя за три летних месяца поработают 15 школьников.