«Росводоканал Тюмень» стал партнером отрядов мэра

В этом году бойцы отряда главы города будут помогать в озеленении Тюмени, работать на пришкольных и спортивных площадках, в библиотеках, а также различных предприятиях и организациях города. В Тюменском водоканале помощниками делопроизводителя за три летних месяца поработают 15 школьников.