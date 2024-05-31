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Posted 31 мая, 13:55

Published 31 мая, 13:55

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Тюмени открылось отделение неотложной помощи детям

В Тюмени открылось отделение неотложной помощи детям

31 мая 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня в Тюмени торжественно открыли еще одно отделение неотложной помощи детям. Медучреждение находится в здании поликлиники №5 по адресу — улица Вьюжная, дом 6А, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Отделение работает с 07:00 до 24:00 в ежедневном режиме. Попасть в него можно через отдельный вход с улицы. В холле учреждения организована комфортная зона для ожидания.

Обращаться можно с повышением температуры, кашлем, насморком, болью в ушах, затрудненным дыханием, головной болью, сыпью и другими жалобами. При обращении пациента осматривает врач-педиатр или фельдшер. По необходимости приглашаются врач-хирург, врач УЗИ, врач-инфекционист.

Имеется видеоотоскоп, позволяющий врачу-педиатру визуализировать изображение на рабочем столе и провести телемедицинскую консультацию с врачом оториноларингологом. Есть палата динамического наблюдения.

Забор крови может быть произведен как из пальца, так и из вены. При необходимости проводятся ингаляции с использованием небулайзера. Возможно проведение теле-ЭКГ, рентгенологических исследований.

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