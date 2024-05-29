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Updated Сегодня, 05:05

Дракой малолетних школьников в Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Дракой малолетних школьников в Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

29 мая 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе разбирательства в драке двух школьников из Тюменской области. Один из участников потасовки получил серьезные травмы.
Сюжет
Драка

Требование доклада главе СК публикует пресс-служба Следственного Комитета по Тюменской области. Напомним, что в ходе потасовки между несовершеннолетними в Тюменской области 11-летний ребенок получил серьезные телесные повреждения. Областные следователи начали проверку.

Поручение о докладе с результатами расследования Александр Бастрыкин дал главе тюменского СК Александру Кублякову. Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном управлении СК РФ.

Ранее Следственный Комитет начал расследовать убийство вахтовика. Его насмерть забили тюменские подростки.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Драка#Новости тюмени#Следователи
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