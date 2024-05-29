Дракой малолетних школьников в Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Требование доклада главе СК публикует пресс-служба Следственного Комитета по Тюменской области. Напомним, что в ходе потасовки между несовершеннолетними в Тюменской области 11-летний ребенок получил серьезные телесные повреждения. Областные следователи начали проверку.
Поручение о докладе с результатами расследования Александр Бастрыкин дал главе тюменского СК Александру Кублякову. Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном управлении СК РФ.
Ранее Следственный Комитет начал расследовать убийство вахтовика. Его насмерть забили тюменские подростки.