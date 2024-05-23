Тюменский подросток со своими приятелями насмерть забил вахтовика

Тюменцев задержали и отправили в СИЗО. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.