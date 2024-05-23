Тюменский подросток со своими приятелями насмерть забил вахтовика

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:23
На железнодорожном вокзале мужчина познакомился в тремя молодыми людьми, жителями Тюменского района, в числе которых был несовершеннолетний. Тюменцы предложили новому знакомому скоротать ожидание прибытия следующего поезда в их компании. Без застолья не обошлось.
Во время посиделок между тюменцами и омичом произошел конфликт, переросший в драку. Тюменцы втроем избили вахтовика, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в Следственно комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Тюменцев задержали и отправили в СИЗО. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство собственной матери. Мужчина зарезал женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.