nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Тюменский подросток со своими приятелями насмерть забил вахтовика

Тюменский подросток со своими приятелями насмерть забил вахтовика

23 мая 2024, 06:20
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Новом Уренгое 21 апреля. В тот роковой день 44-летнего вахтовика из Омской области высадили из поезда на станции в Новом Уренгое из-за того, что он был пьян.

На железнодорожном вокзале мужчина познакомился в тремя молодыми людьми, жителями Тюменского района, в числе которых был несовершеннолетний. Тюменцы предложили новому знакомому скоротать ожидание прибытия следующего поезда в их компании. Без застолья не обошлось.

Во время посиделок между тюменцами и омичом произошел конфликт, переросший в драку. Тюменцы втроем избили вахтовика, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в Следственно комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу.

До критической отметки осталось меньше 1,5 метра: уровень Иртыша вырос еще на 10 см
Узнать подробнее

Тюменцев задержали и отправили в СИЗО. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство собственной матери. Мужчина зарезал женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:
Продажи кроссоверов XCITE стартуют в Тюмени через неделю«Спонсоры пробки»: из-за утки с утятами на тюменской объездной образовался заторМинометную мину обнаружил тюменский дачник. Она могла взорваться в любой момент
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#СИЗО#Следственный комитет#Алкоголь#Новости тюмени#Убийство#Убийства#Алкогольное опьянение#Вахтовики
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
Вчера, 06:01
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня
Вчера, 06:57
«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?
Вчера, 09:06
Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
Вчера, 11:20
Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?
Вчера, 10:33
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Вчера, 04:05
"