ТюмГУ оказался в числе лучших вузов сразу по 11 направлениям

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Согласно рейтингу вузов агентства RAEX, в число оцениваемых направлений попали математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина, сельское хозяйство, ветеринария и зоотехния. Всего в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России. Тюменский госуниверситет вошел в шорт-лист одиннадцати предметных рейтингов, заняв следующие позиции:
По количеству представленных в топ-20 направлений ТюмГУ уверенно лидирует среди вузов региона.
Рейтингование, кроме репутационных бонусов, полезно абитуриентам. Выпускники школ не только Тюмени, но и других регионов могут ориентироваться на направления в нашем университете, которые максимально конкурентоспособны. Это признание труда большого коллектива преподавателей. которые готовят специалистов в данных областях, — прокомментировал результаты рейтинга ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Отметим, предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. При оценке образовательной миссии обращают внимание на качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов. Группа «Наука» включает библиометрические показатели (публикации и их цитирование), доход от исследований, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки. При оценке общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом.