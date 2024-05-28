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ТюмГУ оказался в числе лучших вузов сразу по 11 направлениям

ТюмГУ оказался в числе лучших вузов сразу по 11 направлениям

28 мая 2024, 10:22
Фото: ТюмГУ
Агентство RAEX в третий раз опубликовало предметные рейтинги вузов России. В 2024 году количество оцениваемых направлений возросло до 36. ТюмГУ уверенно сохраняет позиции прошлого года и отмечен в топ-20 в новых направлениях.

Согласно рейтингу вузов агентства RAEX, в число оцениваемых направлений попали математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина, сельское хозяйство, ветеринария и зоотехния. Всего в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России. Тюменский госуниверситет вошел в шорт-лист одиннадцати предметных рейтингов, заняв следующие позиции:

  • География — 7,
  • Педагогическое образование — 12,
  • Биотехнологии и биоинженерия — 12,
  • Химия — 15,
  • Биология — 14,
  • Социология — 17,
  • Государственное и муниципальное управление — 17,
  • Право — 18,
  • Индустрия гостеприимства — 18,
  • Экология — 19,
  • История и археология — 20.

По количеству представленных в топ-20 направлений ТюмГУ уверенно лидирует среди вузов региона.

Рейтингование, кроме репутационных бонусов, полезно абитуриентам. Выпускники школ не только Тюмени, но и других регионов могут ориентироваться на направления в нашем университете, которые максимально конкурентоспособны. Это признание труда большого коллектива преподавателей. которые готовят специалистов в данных областях, — прокомментировал результаты рейтинга ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Отметим, предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. При оценке образовательной миссии обращают внимание на качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов. Группа «Наука» включает библиометрические показатели (публикации и их цитирование), доход от исследований, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки. При оценке общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом.

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