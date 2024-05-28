ТюмГУ оказался в числе лучших вузов сразу по 11 направлениям

Отметим, предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. При оценке образовательной миссии обращают внимание на качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах, количество массовых онлайн-курсов. Группа «Наука» включает библиометрические показатели (публикации и их цитирование), доход от исследований, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, а также удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки. При оценке общественной миссии вузов учитывались как предметные, так и институциональные показатели, имеющие отношение к вузу в целом.