МегаФон добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
С помощью сервиса «МегаФон Экология» предприятие в режиме реального времени сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и планировать природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Несколько мониторинговых устройств по каналам связи будут передавать показания на серверы металлургического комбината каждые 20 минут, затем сервис сравнит полученные данные с допустимыми нормами, оперативно выявит превышения и уведомит об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб-интерфейса, дублируя информацию в журнал событий.
Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работает 9 комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально значимых объектов. В состав комплекса, кроме программного обеспечения, входят также датчики пыли, газоанализаторы и метеорологические станции. Мониторинг ведется по нескольким параметрам, в приоритете — показатели концентрации взвешенных частиц, диоксида азота и серы и метеоданные. Обязательным условием запуска в эксплуатацию цифровой экоплатформы было совпадение результатов измерений качества воздуха Гидрометеослужбой и данных с устанавливаемых малогабаритных постов мониторинга.
Сравнительные испытания, которые провели специалисты «Северстали» совместно с Лабораторией Гидрометеослужбы перед стартом проекта, отразили максимально идентичные результаты.
С помощью программного обеспечения МегаФона мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий. В рамках проекта «Чистый воздух» в 2024 году стоит задача снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%, и мы уже проделали очень большую работу — фактическое снижение выбросов по итогам 2023 года составило 15,9%. А с мая этого года наши специалисты начали получать статистику по качеству атмосферного воздуха. Имея полную информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени, мы сможем минимизировать экологические и экономические риски, — отметил главный эколог дивизиона «Северсталь Российская сталь» Михаил Белов.
Подобный проект может быть реализован в любом городе, где есть крупные промышленные предприятия.
Не первый год МегаФон активно поддерживает инициативу предприятий по решению экологических вопросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В качестве подтверждения — успешно реализованные проекты в Омске и Воскресенске. Благодаря цифровой платформе «МегаФон Экология» удается построить действительно эффективную сеть мониторинга, которая позволяет крупнейшим заводам получать данные о состоянии воздуха, оперативно реагировать и своевременно принимать меры, соответствуя требованиям российских экологических стандартов, — пояснила руководитель отдела по развитию IoT-продуктов МегаФона Олеся Суханос.
Отметим, в 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). В режиме реального времени она собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные о состоянии окружающей среды, об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и даже рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.