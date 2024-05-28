МегаФон добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце

С помощью сервиса «МегаФон Экология» предприятие в режиме реального времени сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и планировать природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Несколько мониторинговых устройств по каналам связи будут передавать показания на серверы металлургического комбината каждые 20 минут, затем сервис сравнит полученные данные с допустимыми нормами, оперативно выявит превышения и уведомит об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб-интерфейса, дублируя информацию в журнал событий.