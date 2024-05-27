На старт Зеленого Марафона в Тюмени выйдут даже младенцы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Почему семья Григоровых-Серовых ежегодно участвует в спортивном празднике Сбера, рассказала мама Юлия.
Юлия Григорова-Серова, участник Зеленого Марафона:
«В 2018 году нас с дочкой пригласили поучаствовать в забеге для малышей ползком, и мы с радостью согласились на эту авантюру. С этого момента и случилась любовь к спортивному празднику Зеленый Марафон. Мы стараемся ежегодно приходить всей семьей и всегда находим себе занятия по душе. Дети и муж участвуют в забегах, потом мы все посещаем мастер-классы и развлекательные активности. Получается, что Сбер не только развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни, но и формирует наши семейные традиции».
Забег «Резвые пинетки» в рамках Зеленого Марафона в Тюмени состоится и в этом году. Тюменские малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев преодолеют дистанцию пять метров, а самые быстрые получат подарки и сертификаты на покупки. Детские соревнования состоятся на площади у мультицентра «Контора пароходства» на ул. 25 Октября, 23А, стр. 1. Зарегистрироваться можно на месте проведения с 8 до 9 часов.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Забег для малышей — это самое увлекательное зрелище на Зеленом Марафоне. Чтобы привлечь детей к финишу, родители используют самые разные предметы: клавиатуры, ключи от автомобилей, компьютерные мышки, погремушки, телефоны, часы. Приглашаем всех жителей Тюмени, у которых есть дети от 6 до 12 месяцев, принять участие в забеге „Резвые пинетки“. Также приглашаем зрителей посмотреть на самые милые соревнования, которые проводятся в Тюмени».