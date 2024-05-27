На старт Зеленого Марафона в Тюмени выйдут даже младенцы

Забег «Резвые пинетки» в рамках Зеленого Марафона в Тюмени состоится и в этом году. Тюменские малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев преодолеют дистанцию пять метров, а самые быстрые получат подарки и сертификаты на покупки. Детские соревнования состоятся на площади у мультицентра «Контора пароходства» на ул. 25 Октября, 23А, стр. 1. Зарегистрироваться можно на месте проведения с 8 до 9 часов.