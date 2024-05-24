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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

«География» приглашает в кайдзен: продажи квартир нового проекта стартовали в Тюмени

«География» приглашает в кайдзен: продажи квартир нового проекта стартовали в Тюмени

24 мая 2024, 09:54
Фото: «География»
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Тюменский застройщик «География» в прошлом месяце объявил о старте продаж квартир в новом ЖК «Окинава», который расположится в непосредственной близости с озером Алебашево. В фасадах квартала будут отражены 4 природные стихии: огонь, вода, земля и воздух. Подробности у Nashgorod.ru.

«География» — тюменская активно развивающаяся компания-девелопер с наработанным бэкграундом в строительстве. На стадии производства находится сразу несколько проектов, каждый из которых сочетает в себе единство городского комфорта и природы. Не стал исключением и новый квартал «Географии» — «Окинава». Первую очередь, состоящую из семи жилых секций переменной этажности (от 11 до 19), планируют ввести в эксплуатацию уже в 4 квартале 2026 года. Всего в первой очереди будет реализовано 563 квартиры разной площади: от небольших и уютных студий до просторных семейных трехкомнатных квартир. Теперь обо всем по порядку.

Фото: «География»

«Остров комфорта»

Проект базируется на идее «острова комфорта», заключающей в себе инновации и стиль современной Азии. Четыре природные стихии, каждая из которых реализуется в отдельной очереди строительства, отразятся в фасадах домов, дворах и даже холлах. Дом воды — первый объект «Окинавы» — будет расположен в створе улиц Пожарных и Спасателей и братьев Бондаревых, в непосредственной близости с парком Дружбы между Россией и Республикой Корея.

Фото: «География»

Два уровня комфорта

Между домами раскинется большой двухуровневый пешеходный бульвар с локациями для неспешного отдыха, игровыми комплексами для детей, велодорожкой, спортивными площадками для тренировок и командных активностей.

Фото: «География»

За кофе в тапочках

На первых двух этажах «Окинавы» разместятся магазины и булочные с ароматными круассанами, кофейни и цветочные салоны. Кроме того, поблизости расположены две школы, шесть детских садов, четыре медицинских учреждения, аптеки, магазины и пекарни.

Фото: «География»

Концепция безопасности

Дворы в каждом доме «Окинавы» будут отражать одну из четырех природных стихий и отличаться по наполнению, но в то же время создавать единую территориальную концепцию. По мере строительства всех очередей жилого комплекса каждый из них будет соединен друг с другом пешеходным бульваром. Закрытая территория, свободная от машин (кроме спецтранспорта), обеспечит безопасность и спокойный отдых.

Четыре очереди жилого комплекса «Окинава» представят четыре природных стихии: воду, огонь, землю и воздух.Четыре очереди жилого комплекса «Окинава» представят четыре природных стихии: воду, огонь, землю и воздух.
Четыре очереди жилого комплекса «Окинава» представят четыре природных стихии: воду, огонь, землю и воздух.
Фото: «География»

Эстетика и комфорт с первого шага

Витражные входные группы, мягкие зоны ожидания, гостевые уборные, безбарьерная среда, вместительные колясочные и лапомойки для любимых домашних питомцев — все, что нужно для удобства, сосредоточено в одном месте.

Фото: «География»

Под контролем технологий

ЖК «Окинава» будет оснащен множеством «умных» технических решений. Вот несколько из них:

  • Круглосуточное видеонаблюдение,
  • Идентификация жильцов по Face ID,
  • Система распознавания номеров на въезд паркинга,
  • Зарядные станции для электромобилей,
  • Быстрые и бесшумные лифты,
  • Пожарные датчики и система дымоудаления.
  • Датчики протечки воды в каждой квартире,
  • Автоматическая передача показаний счетчиков,
  • Счетчики учета тепла на каждую квартиру.
Фото: «География»

Предчистовая отделка

Застройщик предлагает квартиры с выполненной предчистовой отделкой. В нее входит цементно-песчаная стяжка пола, выровненные и оштукатуренные стены, двухкамерные стеклопакеты, установка радиаторов, розеток и выключателей, гидроизоляция и стяжка в санузлах, система защиты от протечек, а также вывод под домофон.

Представленная визуализация может отличаться от реального объекта.Представленная визуализация может отличаться от реального объекта.
Представленная визуализация может отличаться от реального объекта.
Фото: «География»

Планировки и цены

«География» предлагает различные сценарии для жизни. Так, например, квартира-студия площадью 21,49 м² обойдется в 4 млн 380 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры общей площадью 36,63 м² начинаются от 4 млн 715 тысяч рублей. Студенты и молодые семьи все чаще выбирают подобные решения.

Некоторые варианты планировок представлены в галерее. Более подробная информация — на сайте.

Фото: «География»

Семьям с детьми можно присмотреться к двухкомнатным квартирам. Стоимость такой жилой площади стартует от 6 млн 765 тысяч рублей.

Фото: «География»

Для любителей большого пространства подойдут просторные «трешки» от 79,15 квадратных метров с ценой от 8 млн 715 тысяч рублей. Все цены действительны на момент выхода публикации: 24.05.2024 года.

Фото: «География»

Полный перечень квартир ЖК «Окинава» с выгодными ценами и вариантами покупки можно найти на сайте застройщика География.рф.

Застройщик ООО СЗ «ИСБ-недвижимость». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

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