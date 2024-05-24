«География» приглашает в кайдзен: продажи квартир нового проекта стартовали в Тюмени

«География» — тюменская активно развивающаяся компания-девелопер с наработанным бэкграундом в строительстве. На стадии производства находится сразу несколько проектов, каждый из которых сочетает в себе единство городского комфорта и природы. Не стал исключением и новый квартал «Географии» — «Окинава». Первую очередь, состоящую из семи жилых секций переменной этажности (от 11 до 19), планируют ввести в эксплуатацию уже в 4 квартале 2026 года. Всего в первой очереди будет реализовано 563 квартиры разной площади: от небольших и уютных студий до просторных семейных трехкомнатных квартир. Теперь обо всем по порядку.