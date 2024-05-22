Сбер и департамент культуры Тюменской области объединят усилия в сфере ИИ

Документ о сотрудничестве подписали управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Среди основных направлений сотрудничества — оснащение цифровыми сервисами культурных объектов и пилотирование генеративных моделей, моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта в учреждениях культуры. Кроме того, совместно со Сбером в Тюменской области планируется проводить мероприятия и выставки для развития креативных индустрий, популяризации искусственного интеллекта и повышения финансовой грамотности.