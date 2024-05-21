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Добровольцы «Росводоканал Тюмень» пополнили региональный банк донорской крови

Добровольцы «Росводоканал Тюмень» пополнили региональный банк донорской крови

21 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI
В тюменском водоканале прошла акция «Сдай кровь — спаси жизнь». 16 волонтеров пополнили региональный банк донорской крови на 7 литров.

Это не первая донация добровольцев движения «Росводоканал Добро», с начала года они сдали почти 15 литров крови и плазмы.

Подобные акции проходят каждый квартал. В них принимают участие все желающие сотрудники предприятия. Каждый раз к опытным донорам присоединяются новички. Есть доноры, которые сдают кровь по своему графику, — пояснила организатор акции Анастасия Добрынина.
Каждый день происходят аварии, несчастные случаи. В любой момент может понадобиться кровь, поэтому я здесь, — сказал водитель специализированного автомобиля «Росводоканал Тюмень» Иван Никитин.

Акция «Сдай кровь — спаси жизнь» проходит в Тюменском водоканале с 2022 года. За это время сотрудники предприятия сдали более 70 литров крови и плазмы.

#Тюмень#Тюменская область#Волонтеры#Росводоканал#Кровь#Акция#Доноры#Донорство
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