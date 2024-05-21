Добровольцы «Росводоканал Тюмень» пополнили региональный банк донорской крови

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Это не первая донация добровольцев движения «Росводоканал Добро», с начала года они сдали почти 15 литров крови и плазмы.
Подобные акции проходят каждый квартал. В них принимают участие все желающие сотрудники предприятия. Каждый раз к опытным донорам присоединяются новички. Есть доноры, которые сдают кровь по своему графику, — пояснила организатор акции Анастасия Добрынина.
Каждый день происходят аварии, несчастные случаи. В любой момент может понадобиться кровь, поэтому я здесь, — сказал водитель специализированного автомобиля «Росводоканал Тюмень» Иван Никитин.
Акция «Сдай кровь — спаси жизнь» проходит в Тюменском водоканале с 2022 года. За это время сотрудники предприятия сдали более 70 литров крови и плазмы.