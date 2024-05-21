Волонтеры «Росводоканал Тюмень» пополнили областной банк донорской крови

В тюменском водоканале прошла акция «Сдай кровь — спаси жизнь». 15 волонтеров предприятия пополнили областной банк донорской крови на 5 литров крови и плазмы.