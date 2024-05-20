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Сбер и Сибинтел внедрят проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту

Сбер и Сибинтел внедрят проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту

20 мая 2024, 10:14
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KC4wg
Сбер и Сибинтел-холдинг подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения и использования цифровых технологий и искусственного интеллекта. Документ подписали управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и председатель совета директоров Сибинтел-холдинга Владимир Шевчик.

Подписанное соглашение предполагает взаимодействие сторон в области разработки, тестирования и запуска новых цифровых решений. При содействии Сбера Сибинтел-холдинг планирует внедрять передовые технологии в ключевых направлениях своей деятельности, таких как строительство многоквартирных жилых комплексов и частных домов, модернизация и оснащение торговых центров, развитие агропромышленного комплекса и туристической инфраструктуры.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сотрудничество между нашими компаниями имеет огромный потенциал. Сибинтел-холдинг обладает богатым опытом в различных сферах деятельности, а также обширной сетью партнеров и клиентов. Мы уверены, что, объединив наши усилия и ресурсы, мы сможем достичь больших результатов и предложить жителям Тюменской области самые инновационные решения.

Владимир Шевчик, председатель совета директоров Сибинтел-холдинга:

Совместная работа со Сбером позволит Сибинтел-холдингу внести значимый вклад в развитие общества, создать максимально комфортные и удобные условия для наших клиентов и партнеров, улучшить качество жизни жителей Тюменской области. Использование передовых разработок даст возможность нам быть ещё более успешными в современном быстро меняющемся мире технологий и построить вместе человекоцентричный мир.
#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Банк#Сбербанк#Тестирование#Агропромышленный комплекс#Торговые центры#Разработка#Жилые комплексы#Сбер#Искусственный интеллект#Цифровые технологии
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