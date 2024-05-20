Сбер и Сибинтел внедрят проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Подписанное соглашение предполагает взаимодействие сторон в области разработки, тестирования и запуска новых цифровых решений. При содействии Сбера Сибинтел-холдинг планирует внедрять передовые технологии в ключевых направлениях своей деятельности, таких как строительство многоквартирных жилых комплексов и частных домов, модернизация и оснащение торговых центров, развитие агропромышленного комплекса и туристической инфраструктуры.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Сотрудничество между нашими компаниями имеет огромный потенциал. Сибинтел-холдинг обладает богатым опытом в различных сферах деятельности, а также обширной сетью партнеров и клиентов. Мы уверены, что, объединив наши усилия и ресурсы, мы сможем достичь больших результатов и предложить жителям Тюменской области самые инновационные решения.
Владимир Шевчик, председатель совета директоров Сибинтел-холдинга:
Совместная работа со Сбером позволит Сибинтел-холдингу внести значимый вклад в развитие общества, создать максимально комфортные и удобные условия для наших клиентов и партнеров, улучшить качество жизни жителей Тюменской области. Использование передовых разработок даст возможность нам быть ещё более успешными в современном быстро меняющемся мире технологий и построить вместе человекоцентричный мир.