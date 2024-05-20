Сбер и Сибинтел внедрят проекты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту

Подписанное соглашение предполагает взаимодействие сторон в области разработки, тестирования и запуска новых цифровых решений. При содействии Сбера Сибинтел-холдинг планирует внедрять передовые технологии в ключевых направлениях своей деятельности, таких как строительство многоквартирных жилых комплексов и частных домов, модернизация и оснащение торговых центров, развитие агропромышленного комплекса и туристической инфраструктуры.