Тюменский филиал Центра «ВОИН» выпустил второй поток инструкторов

Также в Тюмени работает первый в регионе вузовский военный учебный центр, который был создан по приказу Минобороны РФ. Здесь проходят подготовку по военно-инженерным специальностям порядка ста студентов. После завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета выпускникам ВУЦ будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.