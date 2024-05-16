Тюменский филиал Центра «ВОИН» выпустил второй поток инструкторов

Posted 16 мая, 12:53
Published 16 мая, 12:53
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Дипломированные специалисты уже в ближайшее время приступят к работе в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Республике Саха, Чувашской Республике, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
«Проект доказал свою состоятельность и успех, мы выпустили уже второй поток новых инструкторов. Очень рады, что руководство региона и лично губернатор оказали нам доверие и поддержку. Тюменский филиал стал центром компетенций для региональных отделений Центра ВОИН со всей России», — отметил директор Тюменского филиала Центра «ВОИН» Игорь Ревякин.
Центр «ВОИН» был создан по поручению президента Владимира Путина. Обучение по новой программе пройдут почти 200 будущих наставников молодежи. Курсы рассчитаны на четыре дня. Будущие наставники будут набираться опыта у профессионалов в сферах государственного управления, военной журналистики, искусства и спорта.
Также в Тюмени работает первый в регионе вузовский военный учебный центр, который был создан по приказу Минобороны РФ. Здесь проходят подготовку по военно-инженерным специальностям порядка ста студентов. После завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета выпускникам ВУЦ будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.