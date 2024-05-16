nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 16 мая, 12:53

Published 16 мая, 12:53

Modified Сегодня, 19:59

Updated Сегодня, 19:59

Тюменский филиал Центра «ВОИН» выпустил второй поток инструкторов

Тюменский филиал Центра «ВОИН» выпустил второй поток инструкторов

16 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI
В Тюменском филиале Центра «ВОИН» с марта этого года прошли профессиональную подготовку 85 инструкторов из разных регионов страны. Об этом сегодня сообщили в Информцентре правительства Тюменской области.

Дипломированные специалисты уже в ближайшее время приступят к работе в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Республике Саха, Чувашской Республике, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Проект доказал свою состоятельность и успех, мы выпустили уже второй поток новых инструкторов. Очень рады, что руководство региона и лично губернатор оказали нам доверие и поддержку. Тюменский филиал стал центром компетенций для региональных отделений Центра ВОИН со всей России», — отметил директор Тюменского филиала Центра «ВОИН» Игорь Ревякин.

Центр «ВОИН» был создан по поручению президента Владимира Путина. Обучение по новой программе пройдут почти 200 будущих наставников молодежи. Курсы рассчитаны на четыре дня. Будущие наставники будут набираться опыта у профессионалов в сферах государственного управления, военной журналистики, искусства и спорта.

Также в Тюмени работает первый в регионе вузовский военный учебный центр, который был создан по приказу Минобороны РФ. Здесь проходят подготовку по военно-инженерным специальностям порядка ста студентов. После завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета выпускникам ВУЦ будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.

Губернатор осмотрел военный учебный центр Тюменского государственного университета
Узнать подробнее
Подпишитесь
Вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть
Вчера, 04:11
Без жары и с дождями: синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета в Тюмени
Вчера, 12:04
Самые шумные места в Тюмени назвали в Роспотребнадзоре
Вчера, 11:51
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
31 мая, 05:34
Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка
31 мая, 14:52
"