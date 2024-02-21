Губернатор осмотрел военный учебный центр Тюменского государственного университета

Posted 21 февраля, 16:00
Published 21 февраля, 16:00
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Первый в регионе вузовский военный учебный центр создан по приказу Минобороны РФ. На сегодня здесь проходят подготовку по военно-инженерным специальностям порядка ста студентов. После завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета выпускникам ВУЦ будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.
Для создания ВУЦ в 2021–2024 годах был проведен капитальный ремонт помещений в здании Института биологии ТюмГУ в Тюмени и благоустроена прилегающая территория.
Военный учебный центр Тюменского госуниверситета возглавляет участник специальной военной операции, инженер по образованию полковник Дмитрий Маврин. Он продемонстрировал главе региона выставку современных средств инженерного вооружения и учебные аудитории.
«Президент России неоднократно говорил, что к патриотическому воспитанию подрастающего поколения необходимо привлекать участников специальной военной операции. Благодарю Министерство обороны Российской Федерации, которое высоко оценило готовность нашего региона и вуза к открытию такого центра. Уверен, что современное здание, хорошее оснащение и подготовка преподавательского состава обеспечат качественное военное обучение молодежи», — подчеркнул губернатор.
Александр Моор осмотрел расположенную в военном учебном центре фотовыставку «Освобождение. Путь к Победе». Этот просветительский проект международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» «Освобождение. Путь к Победе», посвященный подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, включает проведение 19 фотовыставок на площадках в разных городах России.
В Тюмени открылась одна из первых экспозиций. Об этом рассказала главе региона начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина. Выставка уникальна тем, что здесь впервые представлено очень много кадров из архива «Совинформбюро», которое было создано в июне 1941 года.
Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что к 80-летию региона готовится выставка фотоснимков из частных коллекций жителей, посвященная трудовому подвигу наших земляков в годы войны.