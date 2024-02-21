Губернатор осмотрел военный учебный центр Тюменского государственного университета

Первый в регионе вузовский военный учебный центр создан по приказу Минобороны РФ. На сегодня здесь проходят подготовку по военно-инженерным специальностям порядка ста студентов. После завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета выпускникам ВУЦ будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.