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Posted 21 февраля, 16:00

Published 21 февраля, 16:00

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Губернатор осмотрел военный учебный центр Тюменского государственного университета

Губернатор осмотрел военный учебный центр Тюменского государственного университета

21 февраля 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня в российском обществе высок запрос на патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, на открытии нового военного учебного центра на базе Тюменского государственного университета.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Первый в регионе вузовский военный учебный центр создан по приказу Минобороны РФ. На сегодня здесь проходят подготовку по военно-инженерным специальностям порядка ста студентов. После завершения обучения им предстоят 30-дневные военные сборы в полевых условиях и итоговая аттестация. По окончании университета выпускникам ВУЦ будут присвоены воинские звания сержантов и рядовых с зачислением в запас.

Для создания ВУЦ в 2021–2024 годах был проведен капитальный ремонт помещений в здании Института биологии ТюмГУ в Тюмени и благоустроена прилегающая территория.

Военный учебный центр Тюменского госуниверситета возглавляет участник специальной военной операции, инженер по образованию полковник Дмитрий Маврин. Он продемонстрировал главе региона выставку современных средств инженерного вооружения и учебные аудитории.

«Президент России неоднократно говорил, что к патриотическому воспитанию подрастающего поколения необходимо привлекать участников специальной военной операции. Благодарю Министерство обороны Российской Федерации, которое высоко оценило готовность нашего региона и вуза к открытию такого центра. Уверен, что современное здание, хорошее оснащение и подготовка преподавательского состава обеспечат качественное военное обучение молодежи», — подчеркнул губернатор.

Александр Моор осмотрел расположенную в военном учебном центре фотовыставку «Освобождение. Путь к Победе». Этот просветительский проект международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» «Освобождение. Путь к Победе», посвященный подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, включает проведение 19 фотовыставок на площадках в разных городах России.

В Тюмени открылась одна из первых экспозиций. Об этом рассказала главе региона начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина. Выставка уникальна тем, что здесь впервые представлено очень много кадров из архива «Совинформбюро», которое было создано в июне 1941 года.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что к 80-летию региона готовится выставка фотоснимков из частных коллекций жителей, посвященная трудовому подвигу наших земляков в годы войны.

#Общество#Ирина Швецова
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