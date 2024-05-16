Снова снег? В Тюмени к выходным похолодает до 0 градусов

В Тюмени ожидается похолодание до 0 градусов

В Тюмени столбики термометра наконец-то поднимутся до 20 градусов. Завтра будет тепло и солнечно. Послезавтра в областной столице ожидаются дожди, но потом снова установится ясная погода, а 21 мая воздух прогреется аж до +24. Но синоптики предупреждают, что выходные в регионе будут холодными.