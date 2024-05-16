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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Тюмени ожидается похолодание до 0 градусов

Снова снег? В Тюмени к выходным похолодает до 0 градусов

16 мая 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени ожидается похолодание до 0 градусов

В Тюмени столбики термометра наконец-то поднимутся до 20 градусов. Завтра будет тепло и солнечно. Послезавтра в областной столице ожидаются дожди, но потом снова установится ясная погода, а 21 мая воздух прогреется аж до +24. Но синоптики предупреждают, что выходные в регионе будут холодными.
Сюжет
Холод

В некоторых частях Тюменской области температура воздуха 18 и 19 мая понизится до 0 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В эти дни ожидается температура до 14 градусов в дневное время, а к ночи похолодание до 0 градусов. В субботу будет дождливо.

В отдельных районах Тюменской области будет гроза, а порывы ветра достигнут 13 м/с, а местами даже 20 м/с.

Сервис Gismeteo пророчит похолодание в ночь с субботы на воскресенье до 2 градусов.

Ранее «Наш город» писал, к чему приведут аномальные холода в мае.

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