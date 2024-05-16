Снова снег? В Тюмени к выходным похолодает до 0 градусов

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В некоторых частях Тюменской области температура воздуха 18 и 19 мая понизится до 0 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
В эти дни ожидается температура до 14 градусов в дневное время, а к ночи похолодание до 0 градусов. В субботу будет дождливо.
В отдельных районах Тюменской области будет гроза, а порывы ветра достигнут 13 м/с, а местами даже 20 м/с.
Сервис Gismeteo пророчит похолодание в ночь с субботы на воскресенье до 2 градусов.
Ранее «Наш город» писал, к чему приведут аномальные холода в мае.