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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

На тюменской объездной заблокировано движение из-за жуткой аварии

Два большегруза перегородили тюменскую объездную. Что произошло?

16 мая 2024, 06:46
Фото: 2 ГИС

На тюменской объездной заблокировано движение из-за жуткой аварии

Километровая пробка образовалась на тюменской объездной дороге в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием большегрузов.
Сюжет
ДТП
«Мост заблокирован, стоят два грузовика, все три полосы заняты. Едем в объезд», — сообщают очевидцы.
Фото: 2 ГИС

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение дистанции одним из водителей.

«Автомобиль ДРСУ мыл дорожное ограждение, когда в него врезался грузовик, водитель которого не выдержал дистанцию. ДТП в настоящее время оформляет аварийный комиссар, на месте работает экипаж ГИБДД. Пострадавших в результате аварии нет», — пояснили в ГИБДД.

В настоящее время на автодороге движение осуществляется по одной полосе. Затор растянутся на улице Федюнинского от Монтажников до Пермякова. Также затруднено движение на Пермякова — от Федюнинского до Прокопия Артамонова.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в поселке Голышманово на перекрестке Красноармейской и Пролетарской столкнулись LADA и автомобиль скорой помощи. В аварии травмы получили пассажирка отечественной легковушки и фельдшер.

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