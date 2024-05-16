Два большегруза перегородили тюменскую объездную. Что произошло?

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
«Мост заблокирован, стоят два грузовика, все три полосы заняты. Едем в объезд», — сообщают очевидцы.
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение дистанции одним из водителей.
«Автомобиль ДРСУ мыл дорожное ограждение, когда в него врезался грузовик, водитель которого не выдержал дистанцию. ДТП в настоящее время оформляет аварийный комиссар, на месте работает экипаж ГИБДД. Пострадавших в результате аварии нет», — пояснили в ГИБДД.
В настоящее время на автодороге движение осуществляется по одной полосе. Затор растянутся на улице Федюнинского от Монтажников до Пермякова. Также затруднено движение на Пермякова — от Федюнинского до Прокопия Артамонова.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в поселке Голышманово на перекрестке Красноармейской и Пролетарской столкнулись LADA и автомобиль скорой помощи. В аварии травмы получили пассажирка отечественной легковушки и фельдшер.